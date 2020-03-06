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楊丞琳私服最愛襯衫！類似款價格親民，4種搭配法展現不同風格

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楊丞琳這種超接地氣的女星能成為網友口中的「行走穿搭教科書」，可說是一點也不意外，搭配技巧了得的她更是把樸素襯衫搭得充滿新意，因此儂編特別整理了一下楊丞琳私服襯衫穿搭術！這些單品保證能在市面上找到類似款，絕不是整身名牌或造型太繁複不適合日常著用的範例，讓你不用花大錢也能穿得超時髦～

Oversize襯衫＋刷破牛仔褲

▲▼ 學楊丞琳私服「襯衫穿搭術」！超強造型功力，難怪網友大讚：「穿搭教科書！」。（圖／Bella儂儂提供）

襯衫和牛仔褲的萬年組合，在楊丞琳身上就是有點那麼不同～儂編認為主要是因為款式選得好，還有將襯衫半紮而非全紮的小巧思。為了營造慵懶率性風，楊丞琳選擇Oversize版型、落肩、袖長略長、大口袋設計的男友襯衫，搭配上在膝蓋處和褲腳有刷破效果的淺色牛仔褲，看似不修邊幅卻處處有驚喜，像是肩上的復古小方包，讓整體造型休閒之餘仍展現出優雅氣質。

雪紡拼接＋西裝褲

▲▼ 學楊丞琳私服「襯衫穿搭術」！超強造型功力，難怪網友大讚：「穿搭教科書！」。（圖／Bella儂儂提供）

白襯衫穿壞很容易顯得無聊，所以應盡量避免收腰、合身、領片太小的基本款。像是楊丞琳身上這件，雖然一樣是白襯衫，卻以雪紡紗拼接出類一字領設計，讓原本只能包緊緊的保守白襯衫因為露出肩膀和鎖骨線條，使得造型度提升。至於下著也別具巧思，因為穿短裙會太性感、長裙又會太甜美，因此以西裝褲呈現，在中性格調中巧取性感調調。

緞面百褶裙＋皮革短靴

▲▼ 學楊丞琳私服「襯衫穿搭術」！超強造型功力，難怪網友大讚：「穿搭教科書！」。（圖／Bella儂儂提供）

誰說襯衫一定很呆版，運用跳色技巧也能讓穿搭很豐富。亞洲人一般不太敢玩配色，但其實從大自然取材就絕不會出錯，像楊丞琳運用夕陽景緻中會同時出現的白霧藍、棕紅和明黃混搭，就非常聰明。而且不只在色彩上運用對比，就連材質上也別具巧思，選擇光澤不同的棉質襯衫和緞面百褶裙，以及份量感不同的皮革短靴去對比，增加造型的趣味性和層次感。

襯衫式洋裝＋針織背心

▲▼ 學楊丞琳私服「襯衫穿搭術」！超強造型功力，難怪網友大讚：「穿搭教科書！」。（圖／Bella儂儂提供）

這套襯衫式洋裝的搭配是儂編認為所有楊丞琳襯衫私服造型中最好取材的一個，無論何種身材都能駕馭的長洋裝，能遮住亞洲女孩較沒有安全感的酪梨型身材。在襯衫外再套上深一個色階的灰藍色針織背心，既能增加保暖度和造型性，還能因為背心的短版輪廓重新定為腰線，讓腿部線條更修長，即使沒穿高跟鞋也能有偽長腿效果。

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／IG@rainie77

【本文由Bella.tw儂儂 提供，未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

楊丞琳, 穿搭, 明星私服, 襯衫, 造型
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