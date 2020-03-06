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老店米苔目、排骨飯在地人都排隊吃　藏身在三峽老街的平價美食TOP 8

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三峽是個好地方。平價小吃跟古早味美食連在地人都會來排隊，好吃程度可見非凡！

東道飲食亭
古早味排骨飯

走進老街已經有回溯時光的感覺，這家店面更是有早期台灣農業時代的懷舊氛圍，店家招牌古早味排骨飯的排骨是用三峽黑豬肉，黑胡椒、醬油醃漬，厚切裹粉油炸後再滷，外層香酥，內部軟嫩非常下飯，粉圓奶茶也令人驚豔！

▲三峽美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客Yong Dai提供）

鄭記古早味豬血糕
香菜+花生粉天生絕配

據說排隊一小時起跳的豬血糕究竟多厲害？老闆自製豬血糕，並且熬製自家口味的醬油膏，木籠炊蒸出來的豬血糕很彈Q，撒上花生粉跟香菜香氣十足，重點是一支只要台幣20元，不愛香菜也可以跟老闆說不加，但一定要嘗嘗看阿！

▲三峽美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客RuRu提供）

勇伯豆花
古早味的焦香

使用傳統古法製作，所以豆花帶有一點焦香氣且口感更綿密。另外，還有賣黑糖刨冰，甜度剛剛好的黑糖水可以消解逛累的心情，值得坐下來好好享受一碗古早味點心。

▲三峽美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客皮皮提供）

陳記米苔目
老店滋味在地人都推薦

這家小吃店專賣米苔目，沒有菜單一碗台幣35元，有分乾米苔目或湯米苔目兩種，吃完覺得不夠店家有提供高湯自行添加，鮮甜濃郁的湯頭廣受吃貨們好評阿，小菜需跟老闆口頭點菜，油豆腐看似平凡實則相當入味，距離老街大概步行6分鐘，不吃可惜！

▲三峽美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客Len Wang提供）

老街98雞蛋糕
流沙內餡雞蛋糕

不要看它外觀醜醜的，裏頭可是有流沙內餡口感超豐富，尤其是帶點鹹味和顆粒的花生醬跟雞蛋糕超搭，越嚼就越香，乳酪口味則是可以吃到乳酪丁，邊走邊吃散步逛老街超悠閒！

▲三峽美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客Cheng allen提供）

初原麵場
日式焙煎濃湯拉麵

來到門口可以看見日式屋台的煮麵檯，老闆只有一人煮麵與招呼，店內採用自助式用餐將心力貫注於食材和美味，乳白色系的白雞湯拉麵甘甜濃郁，大白菜清脆，叉燒上桌前會再用噴槍炙燒表面，相當用心的拉麵暖心又暖胃。

▲三峽美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客Amber CC提供）

禾乃川國產豆製所
豆味香濃

這家主打友善種植的豆製所販賣豆腐、豆漿等產品，其中豆腐冰較為特別，除了有原味和帶有茶香的碧螺春兩種以外，會搭配蜜黃豆和蜜黑豆，吃起來相當綿密，附上一杯無糖黑豆水，是豆味粉必訪的景點！

▲三峽美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客涵涵兒提供）

八條壽司
台式彭湃日式料理

雖然去年經歷火災肆虐，但是今年修復後已恢復營業，即便其他地方有分店，三峽旗艦店還是很受歡迎，最人氣的生魚片新鮮有海味，大片厚切又平價，還有供應日式串燒和丼飯等日式餐點，超大份量很適合多人朋友一起來聚餐喔！

▲三峽美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客weii提供）

圖、文／MENU美食誌

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權。

關鍵字：

MENU美食誌, 三峽, 東道飲食亭, 八條壽司, 禾乃川國產豆製所, 初原麵場, 老街98雞蛋糕, 陳記米苔目, 勇伯豆花, 古早味豬血糕
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