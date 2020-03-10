fb ig video ETtoday search mobile

女孩們都該知道的「老派約會守則」　過濾出值得付出的感情對象

> >

▲▼聊天,溝通,約會,談心。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲老派約會守則有一些不被時代取代的好規則。（圖／Pexels、pixabay，以下同）

編輯／借借

當女生們一開始遇見有興趣的對象時，能夠更了解對方的方法，莫過於約會了，想想以前看的那些老派的好萊塢約會電影，其中有些互動潛規則雖然無法解釋，卻不能否認有其必要性，若妳對對方的邀約拿不定主意，不如參考這些老派的做法，妳會有更多體會。

▲女性,思考,單身。（圖／unsplash）

等待3天
許多人都聽過別操之過急，在結束一次約會之後，即便有下一次約會的共識，也建議在初期不要太過頻繁的聯繫，因為這會在無意間展現出妳的態度，而多半男性會對於這樣積極的聯繫感到有點「怕怕的」，甚至會覺得你可能個性很黏人，保持耐性維持一點神秘感，反而讓人期待值更高。

▲約會（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

保持個人生活
即便妳對對方很有好感，但維持自己的生活步調也很重要，而且也要讓對方知道這件事，不需為了配合對方的行程，推掉妳原本跟姐妹淘或家人的飯局，一開始建議用更多溝通來約定2人都方便的時間，不要答應對方的「臨時約會」，給人「你很閒」或是「很好約」的形象。

▲約會（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

認真對待約會
告訴對方你想保持自己的生活，絕對不是採用「高高在上」、「我很難追」的態度，為了適時展現對他的在意，在與對方約會時想好計畫，展現妳的誠意，也是相當重要的，可以透過「我上網做了一點功課，找了一間不錯的餐廳」，或是「最近有一場你喜歡的展覽，不如我們可以去看看」的方式來告訴他，妳是認真看待跟他出去的時光。

▲▼好友，朋友，幫助，麻煩，幫忙。（圖／pixabay）

與好姐妹討論
除非妳特別容易被牽著鼻子走，或是妳的思考很容易被影響，不然與好姐妹討論一下目前在約會的對象，聽聽她們的看法，或許你會有更全面的意見，有時也能幫妳釐清一些資訊。

▲▼老派約會。（圖／pixabay）

不要妥協
有時第一印象跟之後相處後獲得的資訊是有差異的，保持開放心態很重要，不要總是以挑剔的態度去面對，像是「他人不錯但身高沒有180公分」，但不要盲目也很必要，明明個性很不妙，卻試圖說服自己因為他「收入高」、「說不定以後他會改」這種想法妥協，如果一開始就這樣，日後絕對還有更多要忍耐的事。

關鍵字：

兩性, 女性, 男性, 戀愛, 心靈, 成長, 愛情, 心理學
fashion.net

熱門文章

這不是合成圖！香奈兒J12錶黑白並存、還變透明了

這不是合成圖！香奈兒J12錶黑白並存、還變透明了

FENDI「夾娃娃機」快閃登台！技術好就能帶走

FENDI「夾娃娃機」快閃登台！技術好就能帶走

凱特王子妃一件白大衣穿12年！從小姐變三寶媽身材沒走樣

凱特王子妃一件白大衣穿12年！從小姐變三寶媽身材沒走樣

馬卡龍彩色瓶身太夢幻！Diptyque 6大經典香氛限量版登場

馬卡龍彩色瓶身太夢幻！Diptyque 6大經典香氛限量版登場

孫芸芸母女照老外驚呆！英媒問「猜猜誰是媽」？

孫芸芸母女照老外驚呆！英媒問「猜猜誰是媽」？

彭于晏羅馬拍帥照！梳超短油頭打臉「髮線上移傳說」

彭于晏羅馬拍帥照！梳超短油頭打臉「髮線上移傳說」

包・開箱／IU看秀拎的GUCCI一夕爆紅！奢華金屬錬、容量大超欠買

包・開箱／IU看秀拎的GUCCI一夕爆紅！奢華金屬錬、容量大超欠買

説・流行／Ferragamo全新VIVA鞋　蝴蝶結來自42年前的這一雙

説・流行／Ferragamo全新VIVA鞋　蝴蝶結來自42年前的這一雙

塑膠夾鏈袋變潮包！Ziploc × BEAMS COUTURE太可愛

塑膠夾鏈袋變潮包！Ziploc × BEAMS COUTURE太可愛

牆上掛著幾百頂貴族冠冕創作模型　Chaumet巴黎總店重新開幕

牆上掛著幾百頂貴族冠冕創作模型　Chaumet巴黎總店重新開幕

ET Fashion

推薦閱讀

梅根綠洋裝PK嫂嫂凱特舊衫　盡王室終極任務，IG只po自己

梅根綠洋裝PK嫂嫂凱特舊衫　盡王室終極任務，IG只po自己

秒殺唇彩報到！蘭蔻再推「人間最美奶茶色」水蜜光唇膏

秒殺唇彩報到！蘭蔻再推「人間最美奶茶色」水蜜光唇膏

髮質越洗越糟！5個錯誤「洗髮習慣」，你中了幾個？

髮質越洗越糟！5個錯誤「洗髮習慣」，你中了幾個？

《庫洛魔法使》聯名飾品勾起回憶！夢之杖項鍊美哭　小櫻、知世閨蜜戒好浪漫 迪麗熱巴落後！新疆4大美女哈妮克孜封面超驚艷「千年等一回」 奧斯塔羅12星座一周運勢0309-0315　天秤工作有轉機、天蠍陷入愛情衝突 柏林影展「小妙麗」因長太美引熱議　年僅17歲外貌、前途都亮眼 幾件事比「我愛你」3個字更讓人心動　不善言辭的你也能表達心意 今年最熱「奶油水光肌」！8款專櫃、開架粉底推薦　輕輕一抹變身仙女顏值 《花木蘭》首映劉亦菲「金色龍袍」登場　網評價兩極：婚紗大展

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面