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niko and...攜手舒康雞推出「醉心醉雞麵包」　肉量驚人微醺感超幸福

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▲niko and... X 舒康雞推出「醉心醉雞麵包」，3／6開賣！製作過程大公開。（影／記者王則絲攝）

記者王則絲／台北報導

日本生活雜貨複合型態品牌「niko and...」店內除了販售流行設計服飾之外，也有許多可愛的質感生活雜貨，三明治麵包系列與飲品部分也相當受到民眾喜愛，這次與台灣優質產銷履歷雞肉品牌「舒康雞」攜手推出「醉心醉雞麵包：甜醺花椒口味」，適合春天的清爽口味搭配滿滿的微醺醉雞肉片，極富層次的口感一定要來嚐鮮！

▲Niko and... X 舒康雞醉心醉雞麵包。（圖／品牌提供）

▲Niko and... X 舒康雞醉心醉雞麵包。（圖／品牌提供）

▲舒康雞合作代言主廚 Soac 索艾克特別為此次聯名合作設計餐點。（圖／品牌提供）

此次聯名合作特別邀請舒康雞合作代言主廚 Soac 索艾克設計餐點，「醉心醉雞」使用「舒康雞」厚實的去骨雞腿肉為原料，連同枸杞、紅棗、黨蔘等中藥材一同浸泡於紹興及紅露酒中，揉合出醇冽順口的香氣。手工捲綑的醉雞捲在蒸熟並靜置 12 小時入味後急速冷凍，保留雞腿捲 Q 彈、多汁、不乾柴的鮮嫩肉質。

接著將切片的「醉心醉雞」連同生菜、番茄與乳酪等配料夾入麵包中，再淋上每道料理的精髓——醬汁，特製「花椒酸甜醬」迸發濃郁的花椒香，醉雞則在酸甜醬汁的平衡下變得溫潤可親，搭配上鬆綿輕軟的麵包與微融的乳酪，整體口感清爽卻不減絲毫香氣，如同初春一般，最後留下讓人陶醉的微醺尾韻。

▲Niko and... X 舒康雞醉心醉雞麵包。（圖／品牌提供）

▲Niko and... X 舒康雞醉心醉雞麵包。（圖／品牌提供）

▲「醉心醉雞麵包」視覺效果也滿分。（圖／記者王則絲攝）

影片中可以看到主廚索艾克十分闊氣的在麵包中放滿醉雞肉片，並且一邊強調：「不是因為拍攝才放比較多，開賣後每一個都會這樣做！」更透露大約有足足100克，雞肉本身富含蛋白質，搭配健康的食材，吃起來十分輕盈無負擔，特別適合女孩們或是有在健身的朋友們。

且現在正值小番茄最美味的時節，麵包中綠色生菜搭配紅色的小番茄切片，視覺效果滿分，不禁讓人食指大動。

▲Niko and... X 舒康雞醉心醉雞麵包。（圖／品牌提供）

niko and ... X 舒康雞推出的「醉心醉雞麵包：甜醺花椒口味」將於本週五3／6正式開賣，價格為NT＄120，於niko and ... 台北旗艦店、微風南山Atre店限定販售。

▲Niko and... X 舒康雞醉心醉雞麵包。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

niko and, 舒康雞, 三明治麵包, 醉心醉雞, 醉雞, 索艾克, Soac
fashion.net

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