巴黎時裝周／LV蓬蓬裙配全新老花包太美！200人合唱團當背景超有戲

▲LV的2020秋冬秀在羅浮宮登場。（圖／品牌提供，以下同）



記者林明瑋 / 台北報導

2020秋冬巴黎時裝周，由LOUIS VUITTON（路易威登）壓軸，200人的合唱團穿著不同年代服裝，呼應著以時代碰撞為主軸的秋冬系列，氣勢滂礡。女裝創意總監Nicolas Ghesquière擅長有英氣、未來感的線條，這次卻讓蓬蓬裙打頭陣，層次裙襬隨著行走波動，添入些許浪漫，包款果然有全新Monogram老花圖案，爆款等著大家搶。

▲蓬蓬裙與Oversize夾克既俏麗又帥氣。

大秀比概念也比震懾人心的效果，LV辦到了，燈光見亮，出現的不是模特兒，而是200人的大型合唱團，他們穿著15世紀到1950年代的服裝，由曾經4度獲得奧斯卡最佳服裝設計獎的義大利戲服設計師Milena Canonero操刀，不僅僅服裝充滿時代感，每個人的表情、肢體都很有戲，隨著秀起伏轉折，精彩搶鏡。

▲秀場氣勢滂礡，有200人合唱團坐鎮。（圖／品牌提供、翻攝影片）

模特兒一出場，又是一個驚喜，LV女裝輪廓多半帥氣，頂多是花苞、荷葉，這次卻以蓬蓬裙與Oversize夾克，是難得的俏皮可愛，或是在蓬蓬裙內搭薄透砂質長褲，有些若隱若現效果，到了秀的中段，線條逐漸收攏，出現英挺、俐落的褲裝、各種不同玩法的西裝外套、鉛筆裙等，最後是繁複刺繡的宮廷式上衣與騎士長褲、直筒洋裝結尾，相當精彩。

▲褲裝瀟灑俐落。



▲宮廷風刺繡繁複華麗。

Nicolas Ghesquière成功地交錯了時空，將不同年代的流行匯集在同一個場域，他認為人人都能寫下自己的歷史，經典、新潮可以融合，就像預告中讓古代仕女們拿了最新包款，又有何不可？

▲全新的Monogram很吸睛。



▲經典的硬箱、Monogram包仍有變化。



▲玫瑰盾牌裝飾的包款。

全新的Monogram絕對吸睛，花朵、四角星、LV字母，及創立年份「1854」組成，古典味十足的玫瑰花盾牌裝飾在匡著鍊帶的提包上，是女戰士出征的最佳利器。既然講的是時代碰撞，鞋款也相當多元，尖頭高跟鞋、鍊帶牛仔靴、雪靴通通有，老爹鞋Archlight改為魔鬼氈，顏色也變得簡潔，又是一個必搶新貨。

▲鞋款相當多樣。

LV秀場總是星光熠熠，女星艾莉西亞薇坎德（Alicia Vikander）、蕾雅瑟杜（Lea Seydoux）、中田英壽、大陸模特兒趙佳麗等人都是嘉賓。

▲女裝創意總監Nicolas Ghesquière（中）與蕾雅瑟杜（左）、艾莉西亞薇坎德。

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