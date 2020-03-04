張艾嘉之子設計玩偶首度登台！FENDI「快閃夾娃娃」技術好才能帶走

▲FENDI 微風廣場店重新開幕，超好玩「夾娃娃機」裝著首次登台的FENDIDI玩偶 。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／ 台北報導

FENDI 微風廣場店重新開幕，不僅採用全球首間新概念設計建築更為簡約，另外一大亮點就屬直接搬夾娃娃機進店體驗，擺滿了張艾嘉之子設計師王令塵所操刀的FENDIDI玩偶，夾到就能帶走，可愛造型超心動！

▲FENDI微風廣場店大走簡約建築風格，獨家商品包括綠色編織Baguette NT$132,000；FAB 側背包 NT$63,900；男款黃色羊皮Baguette包 NT$100,000。（圖／品牌提供）

FENDI微風廣場店大走簡約羅馬教堂的建築風格，重新開幕之後採全球首間新概念設計，從原有的女裝店擴大，提供完整的春夏20系列男女裝新品，包括注入了編織款式的亮眼綠色、黃色Baguette，以及FAB 側背包，色彩上毋庸置疑令人看到的第一眼就感受到春夏氣息。而男包也相當齊全，有如品牌再經典不過的黑色、亮黃色Baguette包款，搭配FF Logo相當奢華。

▲微風廣場趣味夾娃娃機，凡消費即有機會得到張艾嘉之子王令塵設計的FENDIDI 。（圖／品牌提供）

另外一大亮點就屬店內直接搬來了「趣味夾娃娃遊戲機」，機台呼應品牌黃色外觀搭配黑色輪廓十分耀眼，上頭還印製了「FENDIDI」字樣，說的正是娃娃機的主角，出自張艾嘉之子香港設計師王令塵操刀的限量玩偶。

▲FENDIDI 一家四口致敬家庭與時尚的交流。（圖／品牌提供）

對於玩偶此次首度登台亮相，王令塵提到：「希望用FENDIDI去串聯時尚與家庭，先是設立了爸爸『FENDIDI』陸續加入了兒子『FENDINO』、媽媽『FENDIVA』以及女兒『FENDINA』。」FENDIDI一家四口的恩愛模樣超級可愛，除了穿著黑白「FF」滿版帽T，還戴上了黑眼圈墨鏡。不光如此，FENDIDI的設計理念也致敬了家庭的深層含義，以數位與實體裝置藝術呈現，現在民眾凡是消費即可用金色代幣投入夾取玩偶，3月5日起至3月31日都能來朝聖一波。

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