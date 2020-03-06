乾洗手別亂買！有這兩種成分效果更加乘

文／C編

新冠病毒（COVID-19）肆虐全球，防疫商品也多到數不清，倒底要怎麼挑選，才是真正能有效消毒的產品呢？建議可以透過2個方向判定，這樣才不會亂囤一通卻無用。

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1.成分含75%酒精

很多人認為酒精可以殺菌，濃度越高越好，其實是錯誤觀念，75%消毒的效果才最佳，95%的酒精濃度過高，在殺菌的過程中，只會讓細菌表面的蛋白質凝固，無法深入殺死細菌，反而會讓細菌外膜更加堅硬，75%左右的酒精可以破壞蛋白質外膜，因此效果最佳。

▲勤洗手擺脫壞菌。（圖／Unsplash）



2.茶樹精油

茶樹精油呈現淡淡的黃色或是無色，具有天然抑菌功效，抑菌力是一般化學消毒劑的4倍，因此防疫產品中可添加茶樹精油成分輔助，能協助達到抗菌效果的比例，大約是1000cc水加入10滴茶樹精油左右。

75%的酒精是最單純的消毒品，手邊沒有，可以用茶樹精油代替稍做清潔，如果兩種成分加在一起，防護力自然更能提升。隨身攜帶乾洗手能防備不時之需，但還是要常用肥皂洗手，多幾道防線，不讓病菌找上門。

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