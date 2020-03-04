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Sandy吳姍儒代言照美到網讚：侯佩岑接班人　自曝每天必做3件事

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▲吳姍儒每天必做3件事　美到網讚女神 。（圖／品牌提供,翻攝吳姍儒FB）

▲吳姍儒每天必做3件事　美到網讚女神 。（圖／品牌提供,翻攝吳姍儒FB）

▲Sandy吳姍儒近日曬出最新代言美照，被網友大讚肌膚在發光，更被封為「侯佩岑接班人」。

記者張毓容／台北報導　圖／品牌提供、翻攝FB@吳姍儒Sandy Wu

「史上最年輕的金鐘綜藝主持人」Sandy吳姍儒，除了流利口條和機智反應備受肯定，長相甜美加上獨特知性氣息，更是獲得大批網友喜愛。近日她在FB曬出最新代言美照，Q彈透亮的好肌膚引發關注，讓網友直呼「太美了！」、「皮膚好好喔」、「皮膚在發亮！」甚至美到被稱「侯佩岑接班人」。

現在擁有吹彈可破好膚質的她，笑說自己肌膚超難搞，「可惜我的肌膚底子沒有像到女神是女鬼！連沾到灰塵都會大過敏，整張臉花到連我媽都不認得。」但也因此讓她開始重視保養，就連護膚品的挑選也很有一套，甚至被家人封為「保養大隊長」，這麼懂保養的她說自己保養守則其實很簡單，每天做好3件事就對了。

▲吳姍儒每天必做3件事　美到網讚女神 。（圖／品牌提供,翻攝吳姍儒FB）

▲吳姍儒每天必做3件事　美到網讚女神 。（圖／品牌提供,翻攝吳姍儒FB）

▲時常錄影到半夜的吳姍儒依舊擁有細緻透亮好膚質，全靠超嚴格把關保養品。

近日首度接下保養品代言的Sandy，雖然即將奔3，加上常錄影工作到半夜，但依舊擁有近照也看不出毛孔的細緻好膚質和透亮澎潤光澤，她卻表示曾因錯誤保養方式過度刺激肌膚，導致肌膚大過敏，變成現在的敏感肌，只是在地上做伏地挺身，有點灰塵碰到臉上就立刻起紅疹。

也因變成敏感肌，她說自己現在對於保養品的挑選格外嚴格，只使用成分天然、不含酒精、礦物油的產品，更開玩笑表示選保養品跟挑男友一樣有三大必備條件：安心可靠、溫和修護、不黏膩。不僅兩個妹妹要買保養品都會先詢問她，更被封為家裡的「保養大隊長」。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

▲吳姍儒每天必做3件事　美到網讚女神 。（圖／品牌提供,翻攝吳姍儒FB）

▲她笑說自己肌膚超難搞，但試用過初時肌後完全沒問題，最愛#1玫瑰修護露。

而首次代言的保養品「初時肌」，也是先經過她嚴格把關、試用後才愛用的，「因為我的肌膚很難搞，連很多主打低敏的產品我用了還是照樣大過敏。但試用了初時肌的保養品竟然完全沒問題，之後就上網狂掃他們家的貨，買到變VIP！能替自己喜歡的產品代言超開心的！」

她也特別分享自己的日常保養其實很簡單，「只有三個步驟，首先用化妝水打底、再用精華液加強、最後用乳霜鎖水。」她更透露，其中她最重視化妝水，因為是開啟後續保養成敗關鍵的第一步，「我非常喜歡初時肌的 #1玫瑰超導修護露，每次擦完肌膚都會有一層亮亮的光澤，皮膚觸感變的超滑很欠摸！」

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關鍵字：

保養, 女星, 秘訣, 撇步, 肌膚, 吳姍儒, Sandy, 敏感肌, 敏弱肌, 代言人, 初時肌, 侯佩岑
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