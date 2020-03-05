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巴黎時裝周／LACOSTE秋冬綠油油一片　高爾夫球竿包變身手袋致敬創始人夫婦

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記者王則絲／台北報導　圖／品牌提供

法國運動品牌LACOSTE的鱷魚標誌以及經典POLO衫最廣為人知，2020 秋冬大秀於巴黎網球俱樂部登場，是Louise Trotter出任品牌創意總監以來的第三場時裝大秀，本季致敬品牌創始人René Lacoste以及其妻子Simone Thion de la Chaume，將網球與高爾夫球兩種截然不同的運動相融合，為2020秋冬時尚創造出全新的運動風格。

創始人René Lacoste被稱為法國網壇傳奇，而妻子Simone Thion de la Chaume則是法國高爾夫錦標賽常勝冠軍，體壇伉儷秉持LACOSTE一貫的法式運動休閒時尚風格，被傳為時代佳話。現任創意總監Louise Trotter在2020年秋冬以現代創新技術與布料，佐以百年傳統剪裁技法，將網球與高爾夫球運動元素互相融合，象徵了創始人夫婦「勇於逐夢」的運動精神。

▲LACOSTE。（圖／品牌提供）

由超模貝拉哈蒂德（Bella Hadid）擔任開場走秀，眾多運動風休閒服裝相繼亮相，LACOSTE 2020秋冬系列主打優雅感與運動機能性兼具的實用主義，本季服裝中LACOSTE大膽玩色，運用了大量的標誌性綠色，以及海軍藍、紅土球場的磚紅色調、天空藍、糖果粉、活潑橘、檸檬黃等，利用溫暖意境撐起秋冬時節。

▲LACOSTE。（圖／品牌提供）

▲LACOSTE。（圖／品牌提供）

秀場中可見大量的「綠色」系列單品貫穿本季服裝，不論男女裝都綠油油一片十分壯觀，且還有深淺層次之分，彷彿將標誌性鱷魚的代表色，又推向了更兇猛的境界。創意總監Louise Trotter在這一季延續了她擅長的極簡主義與結構設計，展現在運動型上衣、褲裝、外套以及機能性休閒服裝等各項單品中，也運用了不同種類的格紋、亮面仿橡膠皮質等元素，顛覆了傳統秋冬保暖卻沉悶的印象。

▲LACOSTE。（圖／品牌提供）

▲LACOSTE。（圖／品牌提供）

而在本季配件中，這款高爾夫球桿包造型的手袋最值得大家注意，這是Louise Trotter特別為致敬創始人夫婦所設計的包款，將原本體積大又笨重的高爾夫球竿包，縮小成為了可肩背、手提的時髦手袋，辨識度極高又兼具機能性，頻繁出現在秀場上多套模特兒身上的造型中，搭配多色、質感的皮革面料，充滿記憶點，意外的俏皮又可愛！

▲LACOSTE。（圖／品牌提供）

▲LACOSTE。（圖／品牌提供）

▲LACOSTE。（圖／品牌提供）

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巴黎時裝周, LACOSTE, PFW, 時裝周, 高爾夫球竿包
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