救買氣！路易莎首推「寄杯優惠」　星巴克、丹堤用買一送一吸客

▲多家連鎖咖啡店推3／8婦女節優惠。（圖／路易莎、伯朗提供）



記者蔡惠如／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情讓許多民眾待在家不出門，餐飲、逛街人潮大減，以往常去咖啡店的民眾也減少外出次數，就怕在公共場所有心理壓力，繼西雅圖咖啡針對外帶推出專屬優惠後，路易莎也首度推出寄杯打8折促銷，星巴克與丹堤則針對春日與即將來臨的38婦女節，推出滿額買一送一等優惠催客。

門市數量居全台之冠的路易莎咖啡，宣布即起至3／31，推出「寄杯優惠」，同品項同規格飲品，購買5杯以上寄杯，可享8折優惠，其優惠限於原寄杯店家，領取不可跨店領取，兌換時須同時出示貼紙和消費明細，而消費金額可累積黑卡2.0集點（限黑卡體驗門市），兌換日期至今年12／31，並無法享重複優惠。

星巴克則於3／2起至3／10期間推出「享受春天好友日」，用原價點購2杯大杯以上飲料，即可獲得咖啡好友分享券1張（最後兌換日為2020／3／12）。另在3／8婦女節當天，也推Happy Women Day，活動當天女性顧客購買兩杯容量、冰熱、口味皆一致的飲料，即可享第二杯半價優惠。以上優惠飲品品項與數量均有限定，且部分門市不提供其優惠，以店家現場提供商品與條件為準。

丹堤咖啡則針對3／8婦女節，推出買一送一優惠，當天不限飲品類別，全系列大杯飲品憑臉書官方粉絲團截圖，均可買一送一，可購買多杯但只限於一次領取；伯朗咖啡館則從即起至3／13，平日也推出第二杯半價活動，還能提供外帶服務。