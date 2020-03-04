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張淑芬畫作登蘇富比拍賣　所得全數捐疾管署抗疫英雄

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▲▼ 張淑芬 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲張忠謀夫人張淑芬積極投身公益，支持新冠肺炎第一線抗疫人員。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳雅韻／台北報導

新冠肺炎肆虐全球，影響各個產業，國際拍賣行蘇富比（Sotheby’s）香港春拍也受影響，不得不延後至7月舉行。面對疫情挑戰，蘇富比扛起企業責任，將於4月16日移師紐約舉辦的現代藝術晚間拍賣，呈現3幅慈善作品，包括台積電創辦人張忠謀夫人張淑芬的油畫作品《希望之源》，以無底價方式起拍鼓勵買家競投，所得將全數捐給台灣衛生福利部疾病管制署，為第一線檢疫工作人員及相關檢疫醫療單位購買必需補給及營養品。

▲▼ 張淑芬蘇富比畫作 。（圖／公關照）

▲張淑芬畫作《希望之源》，拍賣所得將捐全數給台灣衛生福利部疾病管制署。（圖／蘇富比提供，以下同）

另外兩幅慈善作品分別為朱德群《水調歌頭》書法，拍賣所得將全數捐給韓紅愛心慈善基金會「韓紅愛心馳援武漢」項目；龎均畫作《莫內花園》部分所得將捐給香港大學李嘉誠醫學院，支持研究新冠肺炎。

▲▼ 蘇富比 。（圖／公關照）

▲朱德群《水調歌頭》，拍賣所得將全數捐給韓紅愛心慈善基金會「韓紅愛心馳援武漢」項目。

蘇富比特別感謝朱德群夫人董景昭女士聯同 Nelombos 畫廊捐出朱德群書法作品《水調歌頭》，以及龎均《莫內花園》與張淑芬《希望之源》的兩位委託人獻愛。當中張淑芬的畫作估價約150萬元起，她雖未出面說明是否親身參與此次慈善計畫，但身為台積電慈善基金會董事長的她，日前已率先在公司內部發起員工捐款，募集到的愛心捐款將用於協助購買面霜、護手霜、及營養保健食品等物資給前線的醫療人員，獻愛不落人後。

▲▼ 蘇富比 。（圖／公關照）

▲龎均《莫內花園》，拍賣部分所得將捐給香港大學李嘉誠醫學院，支持研究新冠肺炎。

關鍵字：

張淑芬, 台積電, 新冠肺炎, 蘇富比
fashion.net

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