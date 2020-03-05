fb ig video ETtoday search mobile

先搞懂4大類黑眼圈形成原因　才能有效改善、預防熊貓眼

> >

▲黑眼圈4大類 。（圖／翻攝IG）

▲想淡化、預防熊貓眼，從黑眼圈的成因下手改善更有效。（圖／翻攝IG@nozomisasaki_official）

編輯／Amanda　

說到黑眼圈，絕對是不少人心中的痛，眼周一暗沈，看起來不僅很累沒精神，更顯老態。形成黑眼圈的原因有很多，不單純只是沒睡飽，像是水腫、過敏、卸妝太大力等也都會加深熊貓眼，先了解4種黑眼圈成因，看看自己屬於哪一種再對症下藥，從原因來改善，才能真正有效淡化和預防。

1.血管型

血管型黑眼圈主要是因眼周血液循環不良所導致，血流不順暢容易導致瘀塞，長期下來就使血管擴張紅腫，導致黑眼圈產生，像是鼻子過敏的人，大多會有明顯黑眼圈問題，就是因為鼻子過敏腫脹，間接影響眼周血液循環。

除了過敏因素外，失眠、大哭、水腫或過度使用眼睛等會影響眼周循環的原因，都會造成血管型黑眼圈的產生，也因此，有些經期來臨容易水腫的女生或是懷孕時水腫的女生，在這些時期黑眼圈都會變得更嚴重。

▲黑眼圈4大類 。（圖／翻攝IG）

▲頻繁上妝卸妝、太用力拉扯都會造成眼周肌膚色素沈澱。（圖／翻攝IG@3ce_official）

2.色素型

色素型黑眼圈主要是因為眼下區域肌膚內色素累積，使得肌膚顏色變深，而造成色素累積的原因有天生因素和後天因素兩種。像是亞洲人，有不少人天生上下眼皮顏色就比較深，加上肌膚不同厚薄度，自然就有熊貓眼，而這種遺傳因子造成的比較難改善；後天的則是過度曝曬、摩擦或發炎反應等因素造成色素沈澱，比如常忽略防曬、卸妝清潔過於用力粗魯、愛揉眼等等。

3.結構型

這類型黑眼圈通常是因為淚溝明顯、眼袋與臥蠶或淚溝之間的凹陷大、天生或老化使得眼眶凹陷等原因，使得眼周部位凹陷低下，在光影折射下，就會產生陰影，使得眼周看起來顏色深沉，而若是因沒做好保濕或膠原蛋白流失等產生細紋，就會更加深陰影，看起來顏色就更深。

▲黑眼圈4大類 。（圖／翻攝IG）

▲大多人的黑眼圈都是綜合型，從飲食、作息習慣到天生條件等多種因素疊加形成的。（圖／翻攝IG@zawachin__0816）

4.綜合型

大多數人的黑眼圈都不是單一問題所造成的，而是混合上述的某些因素，造成綜合型黑眼圈，像是現代人常熬夜晚睡、頻繁的上妝卸妝、飲食過於重口味，再加上年紀增長、老化等不可抗因素等，而產生眼周暗沈、色素沈澱等熊貓眼問題。

所以想要擺脫黑眼圈困擾，除了透過保養品輔助，可從已知的因素、不良習慣等開始著手調整，更能真正有效改善黑眼圈，同時也預防眼圈顏色再加深。

關鍵字：

保養, 黑眼圈, 熊貓眼, 暗沈, 眼圈, 眼下陰影, 成因, 種類, 預防
fashion.net

熱門文章

這不是合成圖！香奈兒J12錶黑白並存、還變透明了

這不是合成圖！香奈兒J12錶黑白並存、還變透明了

FENDI「夾娃娃機」快閃登台！技術好就能帶走

FENDI「夾娃娃機」快閃登台！技術好就能帶走

凱特王子妃一件白大衣穿12年！從小姐變三寶媽身材沒走樣

凱特王子妃一件白大衣穿12年！從小姐變三寶媽身材沒走樣

馬卡龍彩色瓶身太夢幻！Diptyque 6大經典香氛限量版登場

馬卡龍彩色瓶身太夢幻！Diptyque 6大經典香氛限量版登場

孫芸芸母女照老外驚呆！英媒問「猜猜誰是媽」？

孫芸芸母女照老外驚呆！英媒問「猜猜誰是媽」？

彭于晏羅馬拍帥照！梳超短油頭打臉「髮線上移傳說」

彭于晏羅馬拍帥照！梳超短油頭打臉「髮線上移傳說」

包・開箱／IU看秀拎的GUCCI一夕爆紅！奢華金屬錬、容量大超欠買

包・開箱／IU看秀拎的GUCCI一夕爆紅！奢華金屬錬、容量大超欠買

説・流行／Ferragamo全新VIVA鞋　蝴蝶結來自42年前的這一雙

説・流行／Ferragamo全新VIVA鞋　蝴蝶結來自42年前的這一雙

塑膠夾鏈袋變潮包！Ziploc × BEAMS COUTURE太可愛

塑膠夾鏈袋變潮包！Ziploc × BEAMS COUTURE太可愛

牆上掛著幾百頂貴族冠冕創作模型　Chaumet巴黎總店重新開幕

牆上掛著幾百頂貴族冠冕創作模型　Chaumet巴黎總店重新開幕

ET Fashion

推薦閱讀

無印良品商品降價！熱賣休閒鞋比日本還便宜　最高降幅16％超有感

無印良品商品降價！熱賣休閒鞋比日本還便宜　最高降幅16％超有感

救買氣！路易莎首推「寄杯優惠」　星巴克、丹堤用買一送一吸客

救買氣！路易莎首推「寄杯優惠」　星巴克、丹堤用買一送一吸客

「奇蹟般的精華霜」24小時暴風特價588元！沒廣告、包裝普通　竟能熱賣數十年

「奇蹟般的精華霜」24小時暴風特價588元！沒廣告、包裝普通　竟能熱賣數十年

凱特王子妃一件白大衣穿12年！　從小姐變三寶媽身材沒走樣 皮卡丘埋了千年還可愛嗎？《精靈寶可夢》被藝術家改造成毀壞雕塑 UNIQLO、GU推「環保袋」帶頭減塑　3／7背著去買哆啦A夢聯名系列！ 新戲收視慘不忍睹！　朴敏英劇中「約會唇膏」卻紅了 嬰童品牌mothercare破產！　9月底退出台灣市場 巴黎時裝周／LACOSTE秋冬綠油油一片　高爾夫球竿包變身手袋致敬創始人夫婦 Sandy吳姍儒代言照美到網讚：侯佩岑接班人　自曝每天必做3件事

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面