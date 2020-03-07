適合亞洲人的混血妝！美妝大神Pony列5大重點　白色眼線很重要

▲美妝大神Pony的日常妝容就是標準混血妝。(圖／翻攝Pony IG &小紅書，以下同)

記者張毓容／台北報導

許多人都很嚮往女星Angelababy、迪麗熱巴那猶如混血兒的精緻五官和立體輪廓，雖然我們沒有天生的混血顏，但至少可以靠彩妝達成！韓國美妝大神Pony點出5大重點手把手教你，利用一點歐美妝技巧就能畫出混血感妝容，秒變精緻美顏。

1.拉長眉型+畫眉峰



眉毛要畫出眉峰，而且長度要畫的稍微長一些，這樣的眉毛在比例上還有修飾臉型的效果，尤其是圓臉。

▲Pony指出打亮不一定要用打亮粉，也可利用比膚色亮的遮瑕來提亮。



2.提亮和修容不能少



想要有混血精緻感，輪廓立體度很重要，所以提亮和修容千萬不能省。可以用比膚色亮一色的遮瑕在眼下三角區域和臉中T區做提亮，顴骨下方、下顎和鼻樑則以比膚色深兩色的陰影色做修容，陰影色要記得帶到眼窩，可以加深五官輪廓，視覺上看起來更立體。

▲Pony提醒眼影進量選擇霧面質地，更能打造深邃感。



3.眼影盡量用霧面色



除了修容、打亮外，眼影的部分也是重點。Pony建議除了眼頭的提亮外，其他盡量使用霧面質地，更能打造出深邃的眼妝，尤其珠光色對於容易泡泡眼的女生更要慎選。

Pony也示範了偽混血感的眼妝基本畫法：

（1）首先用較淺的底色刷滿整個眼窩到眉骨處，範圍要大，但顏色要淡。

（2）用細一點的刷子沾取濃一點眼彩當主色，沿著雙眼摺到眼凹的位置加深輪廓，並帶到下眼瞼3/4處。

（3）用小刷子沾取深色眼影在上下眼尾畫個小V。

（4）最後用帶點珠光的亮淺色點畫眼頭，會有開眼角的效果。

4.白色下眼線&假睫毛



畫完眼影後，針對眼線和睫毛Pony大神也提醒，光是畫上黑色內眼線和上揚外眼線還不夠，記得要用白色眼線畫下眼瞼，更有放大雙眼的效果；而歐美妝的睫毛存在感都很強烈，最好也貼上假睫毛增加份量。

▲選用裸色系霧面唇彩更能打造歐美妝風格。



5.霧面裸色唇彩



最後，唇彩的部分，歐美妝比較流行霧面唇妝，色調則是偏裸色，選一支適合自己膚色色調的裸色霧面唇彩就OK，像是Pony喜歡用帶點土色調的粉裸色，並稍微塗的超過唇周一點，打造性感豐唇。

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