小心越洗越乾！臉部清潔常見3大NG迷思　泡沫多不一定好

▲洗臉天天洗，但很多人都有錯誤潔顏觀念，越洗越傷肌膚。（圖／翻攝自IG@shuniibeauty、@thanks_kim）

記者張毓容／台北報導

為了保持肌膚乾爽，洗臉是人人早晚必做的保養程序，但你的洗臉觀念真的正確嗎？皮膚科醫師觀察發現，很多人都將洗臉視為簡單保養步驟，而忽略箇中細節，常有像是「潔顏泡泡觸感佳」、「緊繃等同無污垢」等錯誤潔顏觀念，容易導致肌膚越洗越乾燥，甚至洗出問題！快來看看以下3種常見的NG潔顏迷思你中了幾個？

▲洗臉可不是泡沫越多就越好。（圖／翻攝自IG@shuniibeauty）



NG迷思1：泡泡越多洗得越乾淨

皮膚科醫師指出泡沫觸感與溫和清潔並無絕對關係，有些產品為了達到起泡作用，可能添加具刺激性的界面活性劑，反而會造成過度清潔的狀況。「成份配方」才是挑選洗顏產品的關鍵，醫師指出配方中若添加較高比例的保濕成分例如甘油、氨基酸或油脂……等，都可以讓洗臉的溫和度提升。

▲洗臉過度用力小心洗去皮脂膜，還容易摩擦傷肌膚。（圖／翻攝自IG@kiehls）



NG迷思2：用力搓洗才乾淨

洗臉目的是為了將皮膚上的髒污洗淨，洗臉時用力過猛不僅會洗去具肌膚屏障的皮脂膜，更可能會傷害肌膚。而過度清潔也會導致肌膚緊繃、乾燥等不適感，甚至可能引起臉部分泌更多油脂保護肌膚。

NG迷思3：洗面乳隨便挑就好

洗臉產品應依照洗後感判斷，若洗後肌膚有乾燥、緊繃等狀況，代表使用的洗臉產品或洗臉方式可能有過度清潔。建議選擇配方單純與有含溫和清潔成分與洗後不緊繃的洗臉產品，減少臉部清潔的刺激性。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App