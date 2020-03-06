2020神級美白新品！Kiehl’s發光精華變安瓶、韓國超夯「小橘霜」

記者張毓容／綜合報導

亞洲女生對美白的追求依舊沒停過，每到冬轉春的時節，美白話題就會再度席捲而來，不強求超白皙膚色，但至少要去除惱人斑點、暗沈蠟黃，讓肌膚透亮光澤感。而2020年開春至今，已有不少品牌端出獨家專利科技、最新成分打造的重量級美白新品，快一起來看看有哪些不可錯過的神級新品。

黛珂高濃度淨白精華



黛珂發現膚色不均、斑點成因始於「黑色素聚落」，2020年推出全新進化的高濃縮淨白精華「瑩潤粹白擊黑瞬采精華」，運用獲得日本厚生勞動省許可為具有美白功效的醫藥部外品成分「麴酸」搭配全新開發的複合成分「瞬采淨白複合精華」，可深入滲透至肌膚深處直擊黑色素，狙擊頑固斑點，並且預防黑色素、斑點形成，猶如為肌膚內建淨白還妍系統，實現自肌底透出般的淨透白膚質。

▲黛珂 瑩潤粹白擊黑瞬采精華 ，40ml，NT$4,650。

淡斑4倍快的Kiehl’s發光安瓶



肌膚保養專家Kiehl’s契爾氏擁有許多高人氣明星商品，其中以能迅速改善斑點、暗沈困擾而大獲好評的「發光精華」激光極淨白淡斑精華，更是鐵粉回購率第一的熱銷產品。

▲新「發光安瓶」淡斑發光效果比「發光精華」更快4倍。



2020年，Kiehl’s打造出美白成份更濃縮、更高活性的超強美白新成員「激光極淨白縮時全能安瓶」，其淡斑發光的效果更是「發光精華」4倍快速！擁有高濃度「激光活能C」成分能阻斷和分解黑色素，淡化斑點和肌膚瑕疵，更擁有獨家配方「3重角質更新煥白科技」，能幫助肌膚代謝角質，提亮均勻膚色並增加透亮感，而親膚性極佳的「沒藥醇」能溫和舒緩，強化肌膚屏障，同時提供保濕度。

早晚各用一小瓶，3天就能極速亮白，連續使用14天能改善乾燥暗沉，使肌膚白皙度增加30%，縮時加速發光，猶如使用完一整瓶發光精華，快速突破美白瓶頸，晉升無濾鏡的透亮美白肌。

▲Kiehl’s 激光極淨白縮時全能安瓶，28pcs，NT$3,600。

韓國超夯蘭芝「小橘霜」



先前在韓國掀起一陣炫風的「小橘霜」LANEIGE蘭芝維他命Ｃ淨膚霜，以食藥署核准最高含量2％的安全有效美白成分-乙基維他命C，搭配獨家專利淨白技術「麥拉斷黑科技 Melasolv」從根本打擊暗沉、改善斑點，同時也能提高肌膚對光的防禦力，更加入維他命E，提升維他命C的吸收率與長效作用，全面淨斑斷黑，同時提亮均勻膚色，連續使用4週就能有韓妞淨白光。

▲LANEIGE 維他命C淨膚霜，50ml，NT$1,800。