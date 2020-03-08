fb ig video ETtoday search mobile

CITIZEN飛行錶「鈦」輕盈　戰鬥機面板帥炸

> >

▲▼ CITIZEN與G-SHOCk 。（圖／公關照）

▲吳慷仁佩戴CITIZEN PROMASTER專業飛行鈦金屬腕錶JY8109-85E。（圖／CITIZEN提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

今年是日本腕錶品牌CITIZEN發展超級鈦技術50周年，可想見此款輕盈、具絕佳輕膚性、抗磨損與抗腐蝕的材質，將廣泛運用在年度新錶中。旗下PROMASTER系列專業飛行腕錶，新增3款全鈦金屬錶款，配備43個世界城市時間及液晶指針雙顯的兩地時間功能，並特別保有台北時區可供調整，吸引台灣錶迷入手。

▲▼ CITIZEN與G-SHOCk 。（圖／公關照）

▲錶殼經DLC處理的CITIZEN PROMASTER專業飛行鈦金屬腕錶JY8109-85E，35,900元。

在鈦金屬新錶上可見CITIZEN飛行錶的經典元素，包括航空計算尺、阿拉伯數字時標與12時的三角形標示，指針盤則讓人聯想起戰鬥機儀表板，展現濃濃的軍事風格，代言人慷仁佩戴在形象照中戴黑色錶殼經過DLC處理的JY8109-85E腕錶，另有分別為黑色面盤的JY8100-80E與藍色面盤的JY8100-80L款式。

▲▼ CITIZEN與G-SHOCk 。（圖／公關照）▲▼ CITIZEN與G-SHOCk 。（圖／公關照）

▲CITIZEN藍色面盤款JY8100-80L（左）33,900元，黑色面盤款JY8100-80E 33,900元。

G-SHOCK也為飛行員設計外型與功能都強悍的GRAVITYMASTER飛行錶GWR-B1000，運用碳纖維強化樹脂打造一體成形錶殼，搭配堆疊52層垂直與水平方向碳纖維的錶圈、碳纖維樹脂錶帶與鈦金屬按鈕，整只錶僅72克，比過往輕盈不少；內採藍牙智慧連結與世界六局電波接收技術，並配合飛行員需求，搭載飛行日誌功能，操作腕錶的按鈕即可紀錄當下時間與位置資訊。

▲▼ CITIZEN與G-SHOCk 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK GRAVITYMASTER飛行錶系列GWR-B1000-1A1腕錶，25,000元。

關鍵字：

CITIZEN, G-SHOCK, 飛行錶
fashion.net

熱門文章

這不是合成圖！香奈兒J12錶黑白並存、還變透明了

這不是合成圖！香奈兒J12錶黑白並存、還變透明了

FENDI「夾娃娃機」快閃登台！技術好就能帶走

FENDI「夾娃娃機」快閃登台！技術好就能帶走

凱特王子妃一件白大衣穿12年！從小姐變三寶媽身材沒走樣

凱特王子妃一件白大衣穿12年！從小姐變三寶媽身材沒走樣

馬卡龍彩色瓶身太夢幻！Diptyque 6大經典香氛限量版登場

馬卡龍彩色瓶身太夢幻！Diptyque 6大經典香氛限量版登場

孫芸芸母女照老外驚呆！英媒問「猜猜誰是媽」？

孫芸芸母女照老外驚呆！英媒問「猜猜誰是媽」？

彭于晏羅馬拍帥照！梳超短油頭打臉「髮線上移傳說」

彭于晏羅馬拍帥照！梳超短油頭打臉「髮線上移傳說」

包・開箱／IU看秀拎的GUCCI一夕爆紅！奢華金屬錬、容量大超欠買

包・開箱／IU看秀拎的GUCCI一夕爆紅！奢華金屬錬、容量大超欠買

説・流行／Ferragamo全新VIVA鞋　蝴蝶結來自42年前的這一雙

説・流行／Ferragamo全新VIVA鞋　蝴蝶結來自42年前的這一雙

塑膠夾鏈袋變潮包！Ziploc × BEAMS COUTURE太可愛

塑膠夾鏈袋變潮包！Ziploc × BEAMS COUTURE太可愛

牆上掛著幾百頂貴族冠冕創作模型　Chaumet巴黎總店重新開幕

牆上掛著幾百頂貴族冠冕創作模型　Chaumet巴黎總店重新開幕

ET Fashion

推薦閱讀

許光漢戴1800元G-SHOCK耍浪漫　這只錶基努李維也戴過

許光漢戴1800元G-SHOCK耍浪漫　這只錶基努李維也戴過

嬰童品牌mothercare破產！　9月底退出台灣市場

嬰童品牌mothercare破產！　9月底退出台灣市場

貝克漢當最帥球隊老闆　Tudor特別版錶、訂製西裝上身

貝克漢當最帥球隊老闆　Tudor特別版錶、訂製西裝上身

數百頂貴族冠冕模型坐鎮　Chaumet巴黎總店重新開幕 楊冪挑戰「三太子髮型」對尬Angelababy　網友評價超兩極 孫芸芸逆天長腿全露！不經意秀「涼鞋＋白襪」神穿搭　網：太狂 走路姿勢錯誤也是腿粗原因！簡單做5個動作讓妳終結胖胖腿 辦公室最髒的5個地方！上班族常忽略　使用要小心 乾洗手75%酒精殺菌力最強　這3種人最好不要用 瑪格羅比根本性感代名詞！這30個美艷造型讓人瘋狂愛上她

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面