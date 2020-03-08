CITIZEN飛行錶「鈦」輕盈　戰鬥機面板帥炸

▲吳慷仁佩戴CITIZEN PROMASTER專業飛行鈦金屬腕錶JY8109-85E。（圖／CITIZEN提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

今年是日本腕錶品牌CITIZEN發展超級鈦技術50周年，可想見此款輕盈、具絕佳輕膚性、抗磨損與抗腐蝕的材質，將廣泛運用在年度新錶中。旗下PROMASTER系列專業飛行腕錶，新增3款全鈦金屬錶款，配備43個世界城市時間及液晶指針雙顯的兩地時間功能，並特別保有台北時區可供調整，吸引台灣錶迷入手。

▲錶殼經DLC處理的CITIZEN PROMASTER專業飛行鈦金屬腕錶JY8109-85E，35,900元。

在鈦金屬新錶上可見CITIZEN飛行錶的經典元素，包括航空計算尺、阿拉伯數字時標與12時的三角形標示，指針盤則讓人聯想起戰鬥機儀表板，展現濃濃的軍事風格，代言人慷仁佩戴在形象照中戴黑色錶殼經過DLC處理的JY8109-85E腕錶，另有分別為黑色面盤的JY8100-80E與藍色面盤的JY8100-80L款式。

▲CITIZEN藍色面盤款JY8100-80L（左）33,900元，黑色面盤款JY8100-80E 33,900元。



G-SHOCK也為飛行員設計外型與功能都強悍的GRAVITYMASTER飛行錶GWR-B1000，運用碳纖維強化樹脂打造一體成形錶殼，搭配堆疊52層垂直與水平方向碳纖維的錶圈、碳纖維樹脂錶帶與鈦金屬按鈕，整只錶僅72克，比過往輕盈不少；內採藍牙智慧連結與世界六局電波接收技術，並配合飛行員需求，搭載飛行日誌功能，操作腕錶的按鈕即可紀錄當下時間與位置資訊。

▲G-SHOCK GRAVITYMASTER飛行錶系列GWR-B1000-1A1腕錶，25,000元。

