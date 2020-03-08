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吃不胖女孩的6個困擾：真的沒在炫耀！還可能面臨這些隱藏疾病

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編輯／JJ　圖／翻攝自IG@lalalalisa_m、Pinterest

身邊總是有幾位「骨感」系的女生朋友，像是怎麼吃都吃不胖一樣，一直維持著令人稱羨的纖細的體態，而且有時候他們的食量甚至不比一般人小！大部分是受到遺傳或是天生體質的影響，他們的體重「過輕」是常態，每每收到嫉妒的眼光，但其實瘦瘦的女生還有這些不為人知的困擾：

▲吃不胖困擾 。（圖／翻攝自IG）

＃真的沒在炫耀

吃不胖的女孩們身材總是讓人懷疑：「你是不是都沒吃東西？」當被問及這句話時，也只能淡淡的回答：「我真的有吃啊，只是吃不胖而已。」雖然聽起來惹人厭但也不過是實話實說而已，每次都被誤認為自己在炫耀，其實內心也頗困擾的。

＃別再問我秘訣了

不管是女明星還是身邊的女性朋友，只要身材維持得好的，經常都會被人問及：「平常有什麼瘦身秘訣？」更被逼迫不要藏私，最好通通招出來，不過對吃不胖的女生來說，真的沒有什麼秘訣可言，遇到這類型問題時都會感到超為難。

▲吃不胖困擾 。（圖／翻攝自IG）

＃被長輩盯上

家庭聚餐、或是和長輩親戚的飯局時，瘦弱的外表總是會引起長輩們特別的關注，會瘋狂的為你添飯、夾菜，雖然內心很感謝長輩們的關心，但是吃不完又必須基於禮貌、不浪費硬塞時，真的讓胃負擔很大。

＃人都渴望自己達不到的目標

就像是女孩們嚮往女明星般上鏡的身材比例、纖細的四肢以及高挑的身形，當大家都在羨慕這些吃不胖的女生時，這些吃不胖的女生內心渴望的反而是勻稱、凹凸有致的身形，對於「肉感」也特別希望能親身體驗一番，因為人總是渴望自己達不到的目標。

▲吃不胖困擾 。（圖／翻攝自IG）

＃當心甲狀腺狀況

而吃不胖的女孩們可能也習慣了大家羨慕、嫉妒、關心的各種眼光，漸漸變得豪不在意自己吃不胖的體質，可能也因此常肆無忌憚大吃大喝，但是如果真的過瘦的話，也要當心是否面臨「甲狀腺亢進」的問題！患者往往會出現心跳加速、體重減輕、手抖症狀。

＃腸胃道隱藏問題

過瘦除了有甲狀腺功能疑慮之外，有時問題也可能出現在腸胃道，如果吃了東西卻無法有效消化、吸收，可能就會造成營養不良，部分體質瘦弱的人，會因胃火旺盛關係影響到胃液分泌的情況。

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關鍵字：

女生, 女孩, 吃不胖困擾, 減肥, 瘦身, 瘦子
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