凱特王子妃一件白大衣穿12年！　從小姐變三寶媽身材沒走樣

▲凱特（右）穿Reiss奶油白大衣，保守估計已有12年歷史了。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳雅韻／綜合報導

英國威廉王子與凱特首度以官方身分造訪愛爾蘭，行程第二天滿檔，凱特也依場合不同變裝，一天下來連換3套成為「嬌」點，連頭髮稍稍剪短，都引起討論，不過最讓人吃驚的還是她惜物的功力，她所穿的一件奶油白大衣，竟穿了12年！

▲凱特的奶油白大衣下，穿Equipment波卡點襯衫。（圖／達志影像／美聯社）

一般人對於白色衣物又愛又怕，深怕一不小心弄髒，或是歲月久了出現黃漬，但凱特王子妃顯然無所懼，她在愛爾蘭之行中穿著合身剪裁的Reiss奶油白雙排扣大衣，被媒體發現2008年就曾穿過，當時她仍是威廉王子的女友，嫁進王室、生了3個小王子與公主，依然能維持當年小姐身材，穿上保守估計12年歷史的白色大衣。

▲換上愛爾蘭品牌Dubarry外套與長靴，凱特展現休閒鄉村風格。（圖／達志影像／美聯社）

大衣下凱特所穿的是波卡圓點圖案的Equipment襯衫搭黑長褲，展現都會氣息的俐落感；場景轉換至動物研究機構，凱特換上愛爾蘭品牌Dubarry油布外套與長靴，是她標準的休閒鄉村風格穿搭；而晚間她換上Oscar de la Renta桃紅波卡圓點洋裝，以正式而優雅的裝扮亮相。

▲凱特穿Oscar de la Renta桃紅波卡圓點洋裝，相當優雅。（圖／達志影像／美聯社）

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