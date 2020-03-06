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秦嵐40歲素顏宛如少女！不老凍齡全靠臉蛋、身材保養妙招

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秦嵐近期在微博PO手指愛心對粉絲示愛，素顏的樣子又仙又甜更再度登上熱搜！原因是「素顏就有超越少女的美貌」讓人驚嘆不已，網友更狂讚：「像吃了防腐劑，怎麼都不老！」那底秦嵐是怎麼保養的呢？讓我們來一探究竟吧！

▲秦嵐保養。（圖／美人圈）

＃秦嵐「臉蛋保養」

秦嵐養膚秘訣1：分區卸妝不嫌累

面對每天厚厚的全妝上陣、攝影棚強光照射、拍攝曝曬時間長，一整天下來皮膚的傷害其實非常大！而秦嵐的卸妝步驟雖然有些繁瑣，但是清潔的很徹底。先用眼唇卸妝卸除持久力強的彩妝品，再用卸妝乳溫和卸妝，最後用有著豐富泡沫的洗面乳清潔。「我是敏感肌膚，所以會用低敏溫和的卸妝乳來卸妝。但卸妝乳的清潔力往往不比卸妝油厲害，所以最後會搭配泡沫綿密的清潔產品，來加強清潔。」

▲秦嵐保養。（圖／美人圈）

秦嵐養膚秘訣2：保濕要做足

想養出少女般的爆水美肌，關鍵還有肌膚的深層補水。秦嵐分享，清潔過後，一片深層補水面膜不能少！「鎂光燈其實非常傷皮膚！長時間的照射也會讓皮膚乾燥，不小心照顧是會跑出乾紋的。我也推薦大家把面膜冰過再敷，舒緩鎮靜的效果會更好！」

▲秦嵐保養。（圖／美人圈）

秦嵐養膚秘訣3：保養力道要輕巧

保養手法一定要輕巧，秦嵐示範：「用輕拍方式上臉，可以減少擦拭中的過度拉扯。此外，脖子等同第二張臉蛋，也要擦保養品、不能偷懶唷！」

▲秦嵐保養。（圖／美人圈）

秦嵐養膚秘訣4：廚房紙巾代替毛巾

Youtuber Catie 就曾在頻道上分享，養出水煮蛋嫩肌其一秘訣在於「用廚房紙巾取代毛巾來擦拭臉」。因為毛巾通常會被掛在濕氣較重的浴室中晾著，很容易產生細菌等，但如果改成用廚房紙巾來擦拭臉，一來更乾淨衛生，二來還能重複使用，將濕掉的紙巾拿來擦拭環境。秦嵐的養膚秘訣也是一樣，清潔後改用環保的溼紙巾擦乾，讓臉蛋達到真正的乾淨後、再護膚。

▲秦嵐保養。（圖／美人圈）

＃秦嵐「身材保養秘訣」

秦嵐保養秘訣1：細嚼慢嚥、多喝水

飲食上，秦嵐同樣會享受美食，但會謹記著細嚼慢嚥的吃法。營養師也說明，因為我們在吃了東西後，胃消化吸收的訊息傳到大腦大約需要20分鐘，大腦收到訊息飢餓感才會慢慢消失，所以拉長整體的飲食時間，可以讓大腦神經有足夠的時間接受「飽了」的信號，進而幫助控制食量、達到瘦身效果。另外，喝水是養皮膚的關鍵，千萬不能少！秦嵐每天都會喝至少2000c.c.上的水，且只喝溫熱水、不喝冰水。

▲秦嵐保養。（圖／美人圈）

秦嵐保養秘訣2：多吃菜少吃肉，晚上不吃飯

秦嵐說，自己會盡量多攝取蔬菜，肉則少量攝取。除了細嚼慢嚥，每餐也只吃7-8分飽就停，且晚上6點後就不吃任何東西了，「時間一到我就會要求自己禁食、連水果都不吃，只喝少量的水。一開始確實很餓，但久了就習慣了。如果真得餓不下去，就去睡覺吧！」

▲秦嵐保養。（圖／美人圈）

秦嵐保養秘訣3：隨時挺胸收腹

除了飲食控制、定時進健身房運動，生活上秦嵐也秉持著「隨時挺胸收腹」的訣竅。她說這樣持續地讓腹部肌肉用力，可以減去肚子上贅肉，還能保持優雅體態，是一舉兩得的小訣竅唷！

▲秦嵐保養。（圖／美人圈）

＃秦嵐「心態保養」

秦嵐在節目訪談中分享，過去年輕時的自己喜歡結交比自己年長的朋友，因為想和他們學習、想變得和他們一樣沈穩內斂；但大概到了30歲左右時，就開始喜歡交比自己年紀小、甚至小10歲的朋友，「最主要的原因是，我想要感受年輕氣息，雖然我們在同一個時代裡，但我想了解他們是如何感官周遭。所以，像我其中一個好閨蜜，她其實就是88年生的（1988）。我們認識、在一起也快10年了，我們總能暢聊、不被拘束，相處得很自在。」

▲秦嵐保養。（圖／美人圈）

最後，秦嵐分享自己理想的、追求的是「生活簡單、節制健康且有秩序」的每一天。適當的放鬆，用開心的心態去享受周遭一切，其次是對於護膚、健康飲食和健身都不偷懶，她笑說：「哪有什麼被偷走的十年，只能勤勤懇懇懇地護膚，孜孜不倦地運動，然後告訴歲月，你可以溫柔些嗎」

▲秦嵐保養。（圖／美人圈）

文／美人圈　圖／翻攝自微博@秦嵐、小紅書@秦嵐

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

秦嵐, 保養, 瘦身, 凍齡
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