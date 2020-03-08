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孫芸芸逆天長腿全露！不經意秀「涼鞋＋白襪」神穿搭　網：太狂

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▲孫芸芸。（圖／翻攝自孫芸芸IG）

▲孫芸芸曝光最新美照，直接坐在桌上秀大長腿。（圖／翻攝自孫芸芸IG）

記者鮑璿安／台北報導

第一名媛孫芸芸時尚功底深厚，近日在個人IG曝光一系列露腿美照，畫面中孫芸芸直接坐在桌子上撫摸秀髮，身穿台灣設計師Peter Wu吳昕威黑色長袖，搭配一雙香奈兒（CHANEL）涼鞋，不費吹灰之力營造女神氣場。

孫芸芸41歲的凍齡美貌早就不是秘密，造型多變的她近日換上台灣設計師Peter Wu作品，吳昕威擅長結合不分性別的柔和輪廓，主張用直覺來詮釋穿衣態度。孫芸芸此次運用簡單的黑色素面T搭配同色短褲出鏡，視覺上相當修長，並且手提Alexander Wang豹紋提袋點綴，小巧俐落彰顯美感，孫芸芸也大方將包款放上腿自拍曬照，與設計師王大仁的好感情可見一斑。

▲孫芸芸。（圖／翻攝自孫芸芸IG）

▲孫芸芸。（圖／翻攝自孫芸芸IG）

▲帶貨女王孫芸芸不經意秀單品，身穿台灣設計師Peter Wu作品搭配CHANEL雙綁帶涼鞋。（圖／翻攝自孫芸芸IG）

此外，為了彰顯奢華氣質，脖子上戴起個人品牌YUNYUNSUN珠寶，放射的水滴狀寶石搭配光線照射，產生不同程度的偏光美。視線向下移動，腳踩一CHANEL雙綁帶涼鞋搭配白色長襪堪稱神級穿搭，其實孫芸芸獨鐘香奈兒涼鞋已久，一年前就曾穿著該款式金屬錬帶款式成功帶貨。

▲孫芸芸。（圖／翻攝自孫芸芸IG）

▲孫芸芸。（圖／翻攝自孫芸芸IG）

▲孫芸芸一年前就曬過香奈兒金屬錬帶涼鞋。（圖／翻攝自孫芸芸IG）

畫面中孫芸芸隨興之餘更直接坐在自家櫃位桌子上拍美照，令筆直長腿大方見客，時而低頭時而撫摸秀髮吹起泡泡，超狂POSE順勢引發粉絲討論：「襪子搭涼鞋能這麼美只有孫芸芸」、「POSE學起來」。

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關鍵字：

孫芸芸, YUNYUNSUN, Peter Wu, CHANEL, 香奈兒
fashion.net

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