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Lisa、朴敏英染黑瞬間減齡！5個韓星同款「深茶棕」髮色　低調質感不用漂

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BLACKPINK的Lisa出道以來一直給人「淺髮色」的印象，搭配一字頭娃娃瀏海，讓他看起來就像是個洋娃娃般精緻漂亮！最近卻換上一頭黑髮色，給人感覺更精緻、顯得更清純逆齡了，很多韓星在今年也都回歸深髮色，一起看看韓星2020年的深髮色範本吧！

▲韓星深髮色。（圖／美人圈）

2020韓星深髮色範本1：Lisa的黑茶棕髮色

BLACKPINK的Lisa最近換上一頭黑茶棕髮色，更顯得膚色白皙、而且五官也更放大，整個人像是洋娃娃一樣精緻。

▲韓星深髮色。（圖／美人圈）

搭配一字娃娃瀏海更是有種無辜清純感，非常減齡顯嫩、讓她笑起來簡直是更甜了！

▲韓星深髮色。（圖／美人圈）

2020韓星深髮色範本2：李聖經的焦糖棕髮色

李聖經也是幾乎都是偏深棕的髮色，這款焦糖棕髮色隨著不同燈光，會有偏淺茶棕的感覺，而且不顯黃、非常適合亞洲膚色。

▲韓星深髮色。（圖／美人圈）

2020韓星深髮色範本3：朴信惠的深亞麻灰髮色

朴信惠在最近也換上深亞麻灰的髮色，在室內燈光下有點偏亞麻色調，不用漂就可以有亞麻感，比較不容易褪色之外、在陽光下也更加亮眼，讓髮型更加輕盈。

▲韓星深髮色。（圖／美人圈）

2020韓星深髮色範本4：朴敏英的深茶棕髮色

最近以《天氣好的話，我會去找你》回歸的朴敏英，在劇中簡直是逆齡到不行，33歲穿上高中制服也無違和！這款深茶棕髮色就是不挑膚的顯白色，人人都適合、有修飾膚色的效果，日常不突兀，就是校園中的初戀髮色！

▲韓星深髮色。（圖／美人圈）

2020韓星深髮色範本5：太妍的奶茶棕髮色

太妍之前回歸時就染這款奶茶棕髮色，這款稍微偏深、偏咖啡色調一點，也相對比較不挑人，而且更顯白，融合咖色調的奶茶髮色也有種溫柔感。

▲韓星深髮色。（圖／美人圈）

2020韓星深髮色範本6：泫雅的莓果紅棕髮色

泫雅也維持了這款莓果紅棕髮色很久一段時間，這種偏紅的髮色完全是偏黃膚色的救星，一秒顯白襯膚、而且讓氣色很好，散發淡淡紅潤感。

▲韓星深髮色。（圖／美人圈）

文／美人圈　圖／翻攝自10asia、IG@hyunah_aa、@lalalalisa_m、@heybiblee、@ssinz7、@rachel_mypark、@taeyeon_ss

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

深髮色, 染髮, 棕髮, 韓星
fashion.net

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