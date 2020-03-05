邊買邊賺超爽！「Her會員福利社」加入就拿購物金　免運、現抵好划算

文／C編

《ETtoday》電商平台「Her和她」有許多爆款好物，每次推出都造成轟動，3月份祭出「會員福利社」，不但免運，消費每滿1888元，就有100元購物金，邊買邊賺超爽的。Her有許多保養彩妝品都是讓人心癢難耐的特惠價，讓妳防疫宅在家也一定美，此外還有乾洗手、濕紙巾等防疫系列商品，重點是只要動動手指就能加入會員，獨享各種好康，還不快逛起來！

▲Her推出會員福利社活動。



小編幫大家試算一下，購買HAPPY HOUSE茶樹精油75%酒精乾洗手三合一特惠組549元，以及沒囤貨會心不安的「小棕瓶」ESTEE LAUDER雅詩蘭黛特潤超導修護露2,399元，加上運費70元，總共是3018元。

這時別急著結帳，先加入會員，由於買滿999元，享受免運省下70元，再將剛領到的50元購物金立刻折抵，以2898元結帳，但優惠還沒結束，因為可以領回100元購物金，等於享受到220元的優惠，如果在3月份累積消費達到1萬元，再送2%購物金，買越多送越多，「會員福利社」真的相當划算。



會員福利社太好康，小編整理出一定要下手的單品，不但折扣高又實用，一定要入手。

HAPPY HOUSE 茶樹精油75%酒精乾洗手三合一特惠組（凝膠式100ml和噴霧式100ml+200ml）

▲HAPPY HOUSE 茶樹精油75%酒精乾洗手三合一特惠組（凝膠式100ml和噴霧式100ml+200ml），原價1,648元，特價549元。點我購買。

新冠病毒肆虐全球，防疫成為非常重要的事，乾洗手可以輕鬆在Her買到，內含酒精75%成分，還更多添加了茶樹精油，雙向殺菌效果更厲害，當然要囤貨。

Mr.Smart小紫 UV除蟎吸塵器SVC-204

▲Mr.Smart小紫 UV除蟎吸塵器SVC-204，1,980元。點我購買。

環境清潔絕對是防疫的第一步，Mr.Smart小紫UV除蟎吸塵器號稱全台最暢銷的除蟎機，可見有多受歡迎，大功率、吸力平衡，讓打掃更輕鬆。

日本IRIS IC-FAC2 雙氣旋智能除蟎吸塵器 大拍3.0 HEPA13 銀離子限定版

▲日本IRIS IC-FAC2 雙氣旋智能除蟎吸塵器 大拍3.0 HEPA13 銀離子限定版，原價4,990元，特價3,290元。點我購買。

日本IRIS IC-FAC2 雙氣旋智能除蟎吸塵器有20公分超廣角，拍打速率高，可以先把灰塵、塵蟎拍打到表面，再用超強吸力去除髒污，讓床鋪、沙發這些難清潔的傢俱，都得到救贖。

SHISEIDO 資生堂 百優精純乳霜加大版75ml

▲SHISEIDO 資生堂 百優精純乳霜加大版75ml，原價3,300元，特價2,388元。點我購買。

資生堂的百優精純乳霜也是每次百貨活動必買的單品，很多人一用就是好多年，修護力極佳，無需打廣告就默默熱賣，不管用過沒用過，都值得購入。

ESTEE LAUDER雅詩蘭黛 特潤超導修護露50ml

▲ESTEE LAUDER雅詩蘭黛 特潤超導修護露50ml，原價3,850元，特價2,399元。點我購買。

雅詩蘭黛超級明星商品特潤超導修護露，50ml官網價格3900元，Her特惠下殺2399元，相當於打6折，可以提早買了為母親節準備，自己用也都超級划算。