Jessica日常妝畫法大公開！親授簡單7步驟　連Krystal都想學

Jessica近日終於在YouTube開了個人頻道（粉絲編超興奮！！），同時也發布了她的首支美妝影片，分享自己的日常妝容怎麼畫～獨家化妝秘訣連Krystal都嚷想學呢！趕緊讓我們請Jessica老師，手把手教學妝容吧～

Jessica日常妝 STEP1：眉毛是妝容靈魂

>> 眉毛技巧1：「咖啡色＋灰色」混色畫眉，顏色更自然好看！

完成妝前保養與底妝之後，第一步驟先畫眉毛。Jessica說會先準備一盤雙色眉粉，用斜角眉刷來填滿眉色。畫眉時，並不會直接照著眉型，而是根據臉型來做挑整，「我的臉型屬於較長的鵝蛋臉，所以我更常畫粗平眉、不刻意畫出眉峰，以避免讓我看起來太兇、太銳利。」

爾後，準備咖啡和深灰的眉筆，延伸畫出眉尾以及強化眉毛輪廓。

「我通常都會準備雙色眉彩畫眉毛，這樣可以讓顏色更自然」

>> 眉毛技巧2：睫毛膏比染眉膏更好用！

這一步驟是關鍵！用睫毛膏（不是染毛膏唷～）垂直畫出眉頭毛流感。以上這樣的三步驟畫眉雖然較繁複，但能讓眉毛非常濃密、漸層感美到像是去霧眉！

▲花漾美姬 細睫控360°零死角睫毛膏 玫瑰棕，NT$399。



Jessica笑說這個畫眉法，連Krystal都嚷著想和她學呢！

完成後的眉毛看起來非常濃密，還有放大雙眼的效果唷～

Jessica日常妝 STEP2：眼影目的在校色

日常妝容的重點在於提升氣色，所以眼影最主要的目的其實是校色，提亮眼摺的自然暗沉。

▲REVLON 露華濃 超上鏡3D訂製眼彩盤 ＃501濃情可可，NT$380。



用圓頭暈染刷，沾膚色眼影做眼窩打底。

特別記得下眼影也要畫唷！

Jessica日常妝 STEP3：內眼線畫出無辜眼神

眼線部分，重點在「內眼線」。Jessica建議可以稍微張開眼睛，這時就比較容易找到睫毛根部，畫在正確位置上。（畫太裡面、內眼瞼是很容易暈染的～）而外眼線部分，Jessica同樣用一深一淺的眼線膠調色，畫的時候只稍稍拉往眼後1-3mm，小小放大眼神、但不過度誇飾張揚。

眼線之後，會接用小斜角眼線刷沾深色眼影，疊加在眼線位置，讓眼線更自然不突兀之外，也更不易暈染。

編發現，Jessica幾乎都用一深一淺的棕褐色來化妝呢！

Jessica日常妝 STEP4：開花睫毛

夾睫毛時，先將睫毛夾貼緊睫毛根部，接著「一點一點往外拉、往上夾」，同時手腕順勢向上，就能夾出翹彎彎的睫毛囉！

Jessica會在畫眼線前就先夾睫毛，如果是短垂、易骨折睫毛，彩妝師建議要刷睫毛膏前再夾會更好～

刷睫毛膏時記得要以「Z」字手法上刷，可以預防結塊、變蟑螂腳。

>> 燒熱竹筷子當燙睫毛器，更便利好用！

接著是關鍵技巧！Jessica說會隨身準備安全火柴和竹筷子，稍微燒熱筷子後當作簡易的燙睫毛器。

對於經常出差工作的她來說，這樣的燙睫毛方法看似陽春版，但反而更方便省時呢！

Jessica日常妝 STEP5：重點式遮瑕

眼妝部分都完成後，會拿出遮瑕膏針對雀斑、小紅印班等瑕疵做重點式遮瑕，千萬不要整臉用遮瑕產品，那反而會厚重到像是戴面具唷～

▲SHISEIDO資生堂 完美遮瑕蜜 20g*2，NT$1400。

另外，用指腹或小刷具來遮瑕都可以，但切記要用「點」的方式來完成，才不會推開遮瑕膏，讓遮瑕效果打折唷！

Jessica日常妝 STEP6：腮紅棒拍出微醺感

比起粉狀腮紅，Jessica更愛腮紅棒！腮紅棒更持色、省時又快速，輕點在臉上後再拍開，對於初學者來說也能更精準抓到腮紅的用量與位置。

▲Etude House 多效修容唇彩腮紅棒。

Jessica日常妝 STEP7：塗上口紅，大功告成！

最後一步就是口紅啦！Jessica真的很愛用雙色調色來化妝呀，口紅也不例外！

▲NARS 絲絨迷霧唇筆，NT$950。

先用珊瑚潤唇筆滿塗雙唇，再用唇釉塗在下唇內側，來回抿唇暈染出漂亮桃花唇。

▲AMUSE全新 絲絨霧面唇釉。

如果擔心顏色會不夠自然協調，也可以用棉花棒輔助修邊唷！

▲AMUSE全新 絲絨霧面唇釉。

這樣就完成Jessica的日常妝啦！仔細看會發現，整個妝容重點是在「眉毛與眼妝」。當眼周妝容精緻了，整個人也跟著細膩、有神起來～影片可以看Jessica親自授課唷！

>> 影片可以看Jessica親自示範日常妝畫法唷！

>> Jessica 影片中使用產品：

▲花漾美姬 細睫控360°零死角睫毛膏 玫瑰棕，NT$399。REVLON 露華濃 超上鏡3D訂製眼彩盤 ＃501濃情可可，NT$380。SHISEIDO資生堂 完美遮瑕蜜 20g*2，NT$1400。

▲Etude House 多效修容唇彩腮紅棒。NARS 絲絨迷霧唇筆，NT$950。AMUSE全新 絲絨霧面唇釉。

文／美人圈 圖／翻攝自IG@jessica.syj、youtube@제시카 JESSICA

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