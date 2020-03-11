想交往長久務必了解對方3件事！　對「前任」的定義超重要

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在和另一半交往之前，許多人都曾經設下一些門檻，不過也有人不顧一切就與對方交往，認為只要雙方相愛就可以克服萬能，但回到現實層面其實很多問題點需要我們去考量，以下交往地雷務必參考！

１. 分手後還會不會繼續做朋友

看到周遭朋友分手的原因，很大一部分是因為「前任」，前任就像是揮之不去的陰影如影隨形，所以最好的辦法就是在與對方交往之前，先打探看看對方的價值觀與你是否契合。當然若你絲毫不在意前任這個關鍵因素，認為交朋友無所謂，那麼可以不需要去管；不過若是非常計較前女友的存在，還是有必要知道對方的交友程度如何，光是「分手後還會不會繼續做朋友」，這個問題就有千百種解答。

２. 對於結婚生子的觀念

雖然交往前就去觀察這點的確言之過早，不過簡單的從結婚生子就能看出價值觀的差異，像是很大一部分人還停留在「結婚就是為了生子」、「養兒防老」、「爸爸媽媽想看我們抱孫子」這類窘境，只要是這個關鍵點無法成功磨合，就會發現即便愛情長跑多年卻是無疾而終。

３. 完全無個人想法以及主見

成年之後每個人就是獨立的個體，不過很多人即便進入工作經濟獨立，卻還是在嘴上以「我媽說不要這樣」為口頭禪，雖然很聽媽媽的話並非缺點，不過在另一半眼裡看不到自己的主見，又何談未來下一步該怎麼走，所以戀愛也需要找有主見的另一半，不然往後生活會更加費心。

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