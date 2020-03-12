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復古老花球鞋好燒！BURBERRY用新Logo、GUCCI加米奇　6大精品款必入手

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編輯／Duke

滿版Logo印花的設計，近幾年來運用的範圍越來越廣，從包款移植到服飾，最後再到球鞋上，皆受到時尚人士的喜愛，像是近期Gucci推出的Tennis 1977運動鞋，便使用了滿版設計的Mini GG Supreme印花。

不過，由於外型好看與否是主觀的，因此下方便整理多雙印花球鞋，當中包括Louis Vuitton（LV）、Dior、Fendi、Burberry等品牌，近期有考慮入手的朋友，不妨參考看看吧！

1.Louis Vuitton Archlight

由LV推出的Archlight，其鞋底酷似拱門且擁有厚大的鞋舌，是一雙充滿未來主義風格的球鞋。另外，LV還在腳踝處採用低鞋口設計，此舉不但讓腿型更加好看，同時也能營造出女性細緻的氣息。

▲精品老花球鞋。（圖／翻攝自Dior官網、LV官網、Gucci官網、Fendi官網、Burberry官網）

▲Louis Vuitton Archlight，定價為台幣38,000元。（圖／翻攝自LV官網）

2.Dior B23 Oblique

Dior B23 Oblique採用半透明科技布料、橡膠大底、小牛皮製成，設計上則是以Oblique緹花Logo為主軸，並於側面綴以Dior字樣。同時，該鞋款也為2019年最夯的精品球鞋之一。

▲精品老花球鞋。（圖／翻攝自Dior官網、LV官網、Gucci官網、Fendi官網、Burberry官網）

▲Dior B23 Oblique，定價為台幣32,000元。（圖／翻攝自Dior官網）

3.Fendi FF襪套鞋

繼Balenciaga推出夯遍全球的襪套鞋後，Fendi也帶來以自家FF印花為主軸的襪套鞋，不過，Fendi則在高筒處飾有羅紋設計以及使用帶有鞋跟的波浪鞋底。

▲精品老花球鞋。（圖／翻攝自Dior官網、LV官網、Gucci官網、Fendi官網、Burberry官網）

▲Fendi FF襪套鞋，定價為美金950元（約台幣28,500元）。（圖／翻攝自Fendi官網）

4.Burberry帆布鞋

漸漸使用環保材質製作單品的Burberry，近期便以可再生資源打造了這款帆布鞋。其中，該鞋款採用新款Monogram Logo搭配環保帆布完成外部設計，最後再於內裡加入小羊皮提升整體的質感。

▲精品老花球鞋。（圖／翻攝自Dior官網、LV官網、Gucci官網、Fendi官網、Burberry官網）

▲Burberry帆布鞋，定價為台幣17,200元。（圖／翻攝自Burberry官網）

5.Disney X Gucci Tennis 1977

Gucci新推出的Tennis 1977，透過帆布、標誌性藍紅織帶以及Mini GG Supreme印花，使整體散發復古感，其中，該鞋款更是與迪士尼合作，並以著名的米奇結合GG印花，絕對是一款令兩性都為之瘋狂的復古鞋款。

▲精品老花球鞋。（圖／翻攝自Dior官網、LV官網、Gucci官網、Fendi官網、Burberry官網）

▲Gucci Tennis 1977，定價為台幣23,700元。（圖／翻攝自Gucci官網）

6.Coach CitySole運動鞋

Coach全新鞋款CitySole系列秉持品牌一貫風格，以搶眼撞色組合亦或是經典老花圖案，具有大膽玩趣的視覺衝擊效果。鞋面設計將皮革與科技質材結合，鞋底搭載輕盈的EVA中底並包覆透明TPU 材質，提供極佳的支撐及穩定，保持雙足的舒適，強調輕量、柔韌、敏銳與舒適四大重點，且共分為Runner、Court Sneaker 及Lowline 三大鞋款主題。

▲陽光女神Angelina與翹臀珍穿上Coach「CitySole」系列運動鞋。（圖／翻攝自IG@an9lina、品牌提供）

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關鍵字：

滿版印花, Gucci, LouisVuitton, Dior, Fendi, Burberry, Disney, 老花, COACH
fashion.net

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