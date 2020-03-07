《枕上書》王一菲美貌引人注目！好身材全靠排毒瘦身法3招

《三生三世枕上書》最近在帝君終於回歸仙界後，劇情進入高甜～不過除了男女主角之外，新加入的配角知鶴公主（王一菲飾）也非常引人注目！王一菲在劇中飾演東華帝君的義妹，而他也是大冪冪公司嘉行傳媒旗下新簽約的藝人！

王一菲在2017年透過《漂亮的李慧珍》出道，在劇中因飾演可愛的韓雪而引起關注，不過後來更為人熟知的角色是在《香蜜沉沉燼如霜》中演扮演反派-穗禾公主，因為他的腹黑心機，讓網友們總是氣得牙癢癢！而這次《三生三世枕上書》中又再次飾演鳳九的情敵，而這兩個角色一個是男主角的表妹，一個是男主角的義妹，簡直讓他快變成表哥專業戶XD

不過王一菲私底下其實其實是個超可愛又搞笑的女孩～不只在微博上表示不管是旭鳳還是東華，都是自己得不到的表哥XD甚至還說要先收買東華帝君身旁的仙官重霖！這樣強的自婊能力也讓他超圈粉～不過雖然個性隨和，王一菲對自己的身材控管其實超嚴格！他的「排毒瘦身法」更是引發粉絲討論～趕快一起看下去！

王一菲排毒瘦身法TIPS 1：早餐必喝一杯現打蔬果汁

王一菲表示自己每天早上一定會先喝一杯水跟一瓶現榨蔬果汁，通常會以小黃瓜、芹菜、苦瓜等高纖、富含維他命的食物搭配在一起榨成汁，水果則選則糖分含量較低的蘋果、香蕉、葡萄柚，除了避免果汁中的含糖量太高，也能幫助消水腫、排便！

王一菲排毒瘦身法TIPS 2：充分攝取蔬果有助排便、整腸

王一菲非常喜歡吃蔬果類，幾乎每一餐都會有大量的蔬果出現，不只因為蔬果類富含高纖維能增加飽足感，還能幫助解決便祕問題，甚至也有消水腫的功效！

王一菲排毒瘦身法TIPS 3：優良蛋白質、油脂也不能忘記

除了蔬果類要攝取充足，優良的蛋白質、油脂也不能忘記！好的蛋白質能夠幫助增肌減脂，而好的油脂能夠穩定血糖～王一菲特別喜歡以酪梨作為配菜，因為其中富含的植物性油脂為單元不飽和酸，容易被人體消化吸收，非常建議在減肥中、想要控制體重的人食用。

文／美人圈 圖／翻攝自微博@王一菲

【延伸閱讀】

孫藝珍泳裝照太辣：「比起應該減肥，更重要的是想變漂亮！」身材管理+瘦身菜單公開(beauty美人圈)



陸網超夯「楊冪腿」瘦腿法！網友實測10天，大腿圍少8cm、肌肉腿也可以瘦成腿精！(beauty美人圈)



孫芸芸po穿搭照身材辣過女兒！41歲全身零贅肉，不節食照樣瘦的飲食、身材管理方法公開(beauty美人圈)



※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。