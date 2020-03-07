迪麗熱巴筷子直腿引熱議！勤練居家運動3招，兩周就能改善肌肉壯腿

《三生三世枕上書》持續熱播中，不只鳳九圈粉無數，戲外的迪麗熱巴討論度也超高！熱巴古裝美成仙，時裝也不斷引起熱議，精巧臉蛋、白皙皮膚還有筷子般的大直長腿，也難怪被網友們封為「最讓人羨慕身材」的女星！

讓人驚艷的不只如此，因為工作與拍攝的關係，熱巴其實經常需要穿整天的高跟鞋。但不論編怎麼看...胖迪的腿都依然超纖細呀！完全沒有肌肉小腿！

健身教練說明，肌肉型小腿多半是後天因素所形成的，好比說站姿不正確，或是女星最大的敵人「久穿高跟鞋」，都會讓小腿的肌肉變得較為結實！而想要改善肌肉型小腿，除了休息時多穿步鞋走動，也可以多做一些伸展與核心運動，來讓腿更直更細唷！

教練分享以下三個動作養出熱巴同款美腿！天天做，很快也能變成人人稱羨的腿精唷～

運動1：山型伸展

對於肌肉型壯腿來說，拉筋伸展是不可少的動作！預備動作時，我們先手掌緊貼地面，雙腳微顛腳後慢慢身體靠攏，爾後將腳跟踏平地板，這時會覺得雙腿後側被拉緊。天天做可以改善腿後側的肌肉結塊，改善蘿蔔腿唷！

運動2：折腿拉伸

這個動作不但可以伸展大腿前側，還能校正骨盆前傾唷！雙腿彎去後坐在兩腿中間，而後身體慢慢往後躺下。特別留意，躺下時腰部不要弓起，躺下後會感受到大腿有明顯緊繃感，筋骨較僵硬的人可以先在身後放顆枕頭墊高，天天做再循序漸進地增加難度、躺下。

運動3：棒式抬腿

最後，可以搭配一點簡單的核心運動，來達到提臀瘦腿的效果，當臀線提高後腿自然就會看起來更修長唷！預備動作我們先做棒式支撐，接著緩慢地將右腳水平抬起，停留高點3秒後緩緩放下，再換左腳。

在 Instagram 查看這則貼文 日本最大級のオンラインフィットネス LEAN BODY（@leanbodyjp）分享的貼文 於 PDT 2019 年 9月 月 14 日 上午 2:59 張貼



以上三個動作居家就可以完成囉！讓我們趁著夏天來臨之前，好好瘦一波吧～～

文／美人圈 圖／翻攝自小紅書@WonderLab、@Honeymimi、微博@Dear-迪丽热巴、@开着布加迪追星

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