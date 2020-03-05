Dappei／短腿也能穿出修長感！各種腿型的「挑靴款方式」先來筆記

靴子一直以來都是每季的穿搭必備，百搭實穿的款式讓懶得想搭配時也能輕鬆製造時髦風格，不過靴子的款式百百種，從短靴、中筒靴、過膝靴應有盡有，但有時在穿這些靴款的時候總是覺得身形哪裡怪怪嗎？那麼有可能就是穿到不適合你腿型的靴子，想知道各種腿型如何挑靴型才能擁有顯瘦又纖長的線條？以下重點絕對要筆記！

#短腿

如果屬於雙腿比例較短的話，在選擇靴子時不妨嘗試以短靴為主，加上尖頭與細高跟、粗跟的造型，能使雙腿看起來瞬間顯長之外，利用合身或小喇叭剪裁長褲讓你輕鬆打造逆天長腿。

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#蘿蔔腿

小腿較粗壯則屬於蘿蔔腿型，這類型穿靴子比較容易穿到不適合或容易顯胖的款式，所以一定要注重靴筒的長度與設計，像是中長靴就比較推薦給蘿蔔腿的人，尤其結合 V 字開口更讓小腿瞬間顯瘦。

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#O 型腿

O 形腿的特色為大腿到小腿中間有空洞，所以視覺上會顯得彎曲不筆直，當想為腿型製造出筆直纖長的線條，可以利用過膝長靴來增加修飾度，尤其帶點皺褶或者寬筒靴型還能為腿部立即拉長。

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Dappei 結語：

靴子一直以來都深受許多女生喜愛，不論春夏秋冬都會讓人想穿上靴子呈現注目的造型焦點，但穿搭需注重時髦感當然不能忽略比例的問題，從以上 3 種腿型的靴款選擇技巧，使日常穿搭令人著迷的難忘印象。

文字編輯：Layla Chen

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