fb ig video ETtoday search mobile

Dappei／短腿也能穿出修長感！各種腿型的「挑靴款方式」先來筆記

Dappei 搭配 - 高質感服飾穿搭網 Dappei 搭配 - 高質感服飾穿搭網

創立於2013年，為台灣獨有結合穿搭、社群以及媒體平台。「服裝穿著需要..

> >

文字。 圖片／Dappei

靴子一直以來都是每季的穿搭必備，百搭實穿的款式讓懶得想搭配時也能輕鬆製造時髦風格，不過靴子的款式百百種，從短靴、中筒靴、過膝靴應有盡有，但有時在穿這些靴款的時候總是覺得身形哪裡怪怪嗎？那麼有可能就是穿到不適合你腿型的靴子，想知道各種腿型如何挑靴型才能擁有顯瘦又纖長的線條？以下重點絕對要筆記！

#短腿

如果屬於雙腿比例較短的話，在選擇靴子時不妨嘗試以短靴為主，加上尖頭與細高跟、粗跟的造型，能使雙腿看起來瞬間顯長之外，利用合身或小喇叭剪裁長褲讓你輕鬆打造逆天長腿。

▲靴子穿搭。（圖／DAPPEI提供）

▲（圖片來源

▲靴子穿搭。（圖／DAPPEI提供）

▲（圖片來源

#蘿蔔腿

小腿較粗壯則屬於蘿蔔腿型，這類型穿靴子比較容易穿到不適合或容易顯胖的款式，所以一定要注重靴筒的長度與設計，像是中長靴就比較推薦給蘿蔔腿的人，尤其結合 V 字開口更讓小腿瞬間顯瘦。

▲靴子穿搭。（圖／DAPPEI提供）

▲（圖片來源

▲靴子穿搭。（圖／DAPPEI提供）

▲（圖片來源

#O 型腿

O 形腿的特色為大腿到小腿中間有空洞，所以視覺上會顯得彎曲不筆直，當想為腿型製造出筆直纖長的線條，可以利用過膝長靴來增加修飾度，尤其帶點皺褶或者寬筒靴型還能為腿部立即拉長。

▲靴子穿搭。（圖／DAPPEI提供）

▲（圖片來源

▲靴子穿搭。（圖／DAPPEI提供）

▲（圖片來源

Dappei 結語：

靴子一直以來都深受許多女生喜愛，不論春夏秋冬都會讓人想穿上靴子呈現注目的造型焦點，但穿搭需注重時髦感當然不能忽略比例的問題，從以上 3 種腿型的靴款選擇技巧，使日常穿搭令人著迷的難忘印象。

文字編輯：Layla Chen

秋冬一定要有一雙「黑靴」才時髦！推薦 3 種搭配套路，展現格外搶眼的迷人 Look！

神級單品全面實測：白靴竟超顯瘦？冬靴必備色 TOP 3「細腿度實測」選色障礙者快看！

Dappei

https://dappei.com/

關鍵字：

Dappei, 搭配, 穿搭, 長靴, 腿型
fashion.net

熱門文章

這不是合成圖！香奈兒J12錶黑白並存、還變透明了

這不是合成圖！香奈兒J12錶黑白並存、還變透明了

FENDI「夾娃娃機」快閃登台！技術好就能帶走

FENDI「夾娃娃機」快閃登台！技術好就能帶走

凱特王子妃一件白大衣穿12年！從小姐變三寶媽身材沒走樣

凱特王子妃一件白大衣穿12年！從小姐變三寶媽身材沒走樣

馬卡龍彩色瓶身太夢幻！Diptyque 6大經典香氛限量版登場

馬卡龍彩色瓶身太夢幻！Diptyque 6大經典香氛限量版登場

孫芸芸母女照老外驚呆！英媒問「猜猜誰是媽」？

孫芸芸母女照老外驚呆！英媒問「猜猜誰是媽」？

彭于晏羅馬拍帥照！梳超短油頭打臉「髮線上移傳說」

彭于晏羅馬拍帥照！梳超短油頭打臉「髮線上移傳說」

包・開箱／IU看秀拎的GUCCI一夕爆紅！奢華金屬錬、容量大超欠買

包・開箱／IU看秀拎的GUCCI一夕爆紅！奢華金屬錬、容量大超欠買

説・流行／Ferragamo全新VIVA鞋　蝴蝶結來自42年前的這一雙

説・流行／Ferragamo全新VIVA鞋　蝴蝶結來自42年前的這一雙

塑膠夾鏈袋變潮包！Ziploc × BEAMS COUTURE太可愛

塑膠夾鏈袋變潮包！Ziploc × BEAMS COUTURE太可愛

牆上掛著幾百頂貴族冠冕創作模型　Chaumet巴黎總店重新開幕

牆上掛著幾百頂貴族冠冕創作模型　Chaumet巴黎總店重新開幕

ET Fashion

推薦閱讀

無印良品商品降價！熱賣休閒鞋比日本還便宜　最高降幅16％超有感

無印良品商品降價！熱賣休閒鞋比日本還便宜　最高降幅16％超有感

救買氣！路易莎首推「寄杯優惠」　星巴克、丹堤用買一送一吸客

救買氣！路易莎首推「寄杯優惠」　星巴克、丹堤用買一送一吸客

「奇蹟般的精華霜」24小時暴風特價588元！沒廣告、包裝普通　竟能熱賣數十年

「奇蹟般的精華霜」24小時暴風特價588元！沒廣告、包裝普通　竟能熱賣數十年

皮卡丘埋了千年還可愛嗎？《精靈寶可夢》被藝術家改造成毀壞雕塑 凱特王子妃一件白大衣穿12年！　從小姐變三寶媽身材沒走樣 UNIQLO、GU推「環保袋」帶頭減塑　3／7背著去買哆啦A夢聯名系列！ 巴黎時裝周／LACOSTE秋冬綠油油一片　高爾夫球竿包變身手袋致敬創始人夫婦 嬰童品牌mothercare破產！　9月底退出台灣市場 Sandy吳姍儒代言照美到網讚：侯佩岑接班人　自曝每天必做3件事 米蘭時裝週爆款預測！FENDI把觸控筆變耳環、迷你醫生包明星等著搶背

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面