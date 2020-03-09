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Dappei／《梨泰院Class》金多美高EQ還很會穿衣服　5種單品搭出帥妹風格

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文字。 圖片／Dappei

收視超越鬼怪的韓劇愛的迫降大結局讓人哭到五官模糊，許多人頓時失去生活重心，還好另一部韓劇《梨泰院 Class》還在熱播當中，讓我們還有一點依靠，而飾演女主角的金多美，也靠著非典型的女主人設跟性格魅力吸粉無數，在戲裡飾演高智商又潑辣的酷女孩，別人踩過線就加倍奉還！而在戲中的穿搭也一如這個角色般鮮明又個性，就來跟Dappei 看看金多美在《梨泰院 Class》中有那些值得一學的穿搭跟單品吧！

▎黑色高領

金多美在戲中有大量的黑色穿搭，其中黑色高領出鏡率更是頻繁，可以像上圖當作襯衫或細肩帶的內搭，或像下圖直接單穿都保暖又好看，是 CP 值很高的單品，傳奇女神奧黛麗赫本就是黑色高領的愛好者，非常推薦將黑色高領作為衣櫃常備單品，絕對比你想像的更百搭。

▲金多美穿搭 。（圖／dappei提供）

圖片來源

▎皮衣

想要酷到骨子裡，那怎能不拿出不敗的皮衣，金多美戲中有兩種皮衣，一種是如左圖的 OVERSIZE，適合冬天在裡面搭入較多層、厚重的衣物，給人比較慵懶率性的感覺。另一種如中圖及右圖較合身的皮衣，適合春秋之時搭配輕薄的衣物，簡單搭上 TEE 就帥氣俐落。Netflix 影集《性愛自修室》的 Maeve 也以皮衣塑造出角色性格感。

▲金多美穿搭 。（圖／dappei提供）

圖片來源

▎腰包

金多美在戲中是個瀟灑的角色，而瀟灑的人當然不能有太多包袱，而俐落小腰包正好有這樣的隨性感，隨意背上就能讓整體穿搭造型感加分，而右圖將腰包紮在腰間也是許多街頭穿搭客的搭配方式，不但能夠抓出腰線也非常有型，這樣的佩戴方式也能運用在西裝外套、長版單品、大衣等等。

▲金多美穿搭 。（圖／dappei提供）

圖片來源

▎項鍊

如前述提到，金多美在戲中有大量的黑色、暗色系穿搭，而暗色最怕全身黑嚕嚕沒有亮點而黯淡，金多美則是以項鍊來為造型加分，有時如左圖長短、粗細不齊的項鍊交錯配戴，中圖穿制服時配上頸鍊，讓大家都一樣的制服瞬間有了獨特感，右圖則以氣質的細項鍊做搭配。

▲金多美穿搭 。（圖／dappei提供）

圖片來源

▎綁帶長靴

有了皮衣怎麼能少了皮靴，戲中金多美也是搭配各種靴款，長的短的霧面亮面，想要有氣勢皮靴套上就對了，看看右圖金多美跟情敵對峙時穿上靴子出征多有架式，吵架打架都穩贏！

▲金多美穿搭 。（圖／dappei提供）

（圖片來源：1 2

Dappei 結語：

金多美不論長相或是人設都不是印象中典型女主角的樣子，但這樣反而更有趣，看女主角壞嘴巴、賞壞人巴掌超爽快的，越看越喜歡呢哈哈哈哈，金多美戲中的穿搭其實都沒有很難，這些單品備妥就有八十七分像了！

文字編輯：Sofie

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Dappei

https://dappei.com/

關鍵字：

Dappei, 搭配, 穿搭, 梨泰院Class, 金多美, 單品
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