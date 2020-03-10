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Dappei／每個女孩都要有件「男友襯衫」　5種穿法幫妳輕鬆駕馭時尚

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創立於2013年，為台灣獨有結合穿搭、社群以及媒體平台。「服裝穿著需要..

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文字。 圖片／Dappei

2020 年 在各大時尚秀場上可以看見濃厚的女性自主味道，經典款男友襯衫和睡衣外穿強勢回歸，看似簡單的襯衫是不敗的經典款，每位女孩都應該要擁有，這次搭編介紹非常容易學習的 5 種穿法，讓看完這篇文章的妳能夠輕鬆駕馭時尚。

 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ Look 1 ：率性日常

最容易的穿法適合不需要多想的日常，簡約沒有花俏設計的男友襯衫，能夠襯托女孩好看的率性氣質，搭配俐落剪裁的牛仔褲，就能讓整體穿搭味道風格一致且更加完整。

 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ Look 2 ：休閒知性感

給上班女孩好看的穿搭想法，運用同樣中性單品西裝外套，依照當天的心情選擇顏色，根據外套的顏色不同，散發出的味道就會完全的不同，快速打造好看的休閒知性感，為乏味的日常增添舒服的色彩。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ Look 3 ：慵懶背心

隨意套上慵懶背心是輕鬆自然的穿搭，散發出可愛的小男孩感是舒服好親近的味道，根據背心顏色選擇配件是讓穿搭不出錯的簡單搭配原則，學會基本法則一起讓穿搭變得愉快吧！

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ Look 4 ：oversize 小性感

在電影裡常常看到單穿襯衫非常有女人魅力，想要擁有不經意的小性感，長度大約在膝蓋上的襯衫是能夠襯托出小性感的厲害單品。另外想要增加不一樣感覺，若有似無的披上女孩感毛衣，能夠讓穿搭換然一新又是不一樣的味道。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ Look 5 ：混搭女人味

運用復古的高腰格紋裙搭出好比例混搭女人味，想要穿搭更加時尚好看，可以在配件上下功夫，金屬感耳環項鍊能夠低調的讓身體線條更加好看，也能夠隱約增加具有魅力的女人味。

Dappei 結語：

2020 年才剛開始想要讓穿搭有煥然一新的感覺，就為衣櫃添上不同顏色的男友襯衫，學會 5 種穿法輕鬆駕馭春夏時尚，讓新的一年更加美麗精彩吧！

文字編輯：Dora

每個女孩都應該要有的「白襯衫 」，拒絕嚴肅感從面料挑選、剪裁、穿法做起！

「襯衫」這樣穿才不呆板！這 3 種紮法你一定要學起來，還能讓腿部看起來更加修長！

Dappei

https://dappei.com/

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