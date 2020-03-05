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無印良品商品降價！熱賣休閒鞋比日本還便宜　最高降幅16％超有感

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▲無印良品。（圖／記者鮑璿安攝）

▲無印良品公開降價消息，深受消費者喜愛的「撥水休閒鞋」再降至799元，比起日本價還低。（圖／記者鮑璿安攝、品牌提供，以下同）

記者鮑璿安／台北報導

MUJI無印良品於今（5日）舉辦2020春夏新品展示會，並連帶公佈降價價格，本次共有35項商品降價，其中深受消費者喜愛的「撥水休閒鞋」再降至799元，比起日本價還低；其餘商品包括夏季熱賣T恤和內衣降幅也達到16%，民眾此時入手很有感。

無印良品在今日公佈最新降價資訊，品牌表示：「我們檢視成本發現商品還有降價空間，所以讓消費者用更划算的價格購入，部分商品比日本還便宜。」本次降價商品總數約35項，平均降幅落在12%左右，其中去年（2019）最暢銷商品「撥水休閒鞋」也從原價899元降至799元，據統計該商品一天就可賣出500雙為品牌帶來1.29億元商機，成為台灣民眾最喜愛單品，現在購入比日本價格還低。

▲無印良品 。（圖／品牌提供）

▲無印良品 。（圖／品牌提供）

▲無印良品 。（圖／品牌提供）

▲無印良品 。（圖／品牌提供）

▲休閒鞋降至799元，童裝印度棉短袖降至199元；不鏽鋼餐具降幅達9%，PP化妝盒降幅10%。

另外，印度棉室內拖鞋系列降幅達到11%，不鏽鋼餐具降幅達9%。為了迎接夏季到來，「童裝印度棉短袖」原價299元降至199元，內衣、直角襪等兒童服飾商品降幅達16%，最低99元就能購入。品牌在本季另一大重點是減少塑膠使用，設計開發了新系列「黄麻購物袋」預計在6月上市，採用無著色和大容量設計相當耐用，加上植物生長在印度的過程中就可以吸收二氧化碳，為地球永續發展盡一份力。

▲無印良品 。（圖／品牌提供）

▲無印良品 。（圖／品牌提供）

▲無印良品 。（圖／品牌提供）

▲新品持續使有機棉、有機亞麻的機能性服飾，焦糖玫瑰鹽爆米花採用在地生產。

▲無印良品 。（圖／品牌提供）

▲無印良品。（圖／記者鮑璿安攝）

▲MUJI POCKET進駐松山，下一目標是高雄太魯閣草衙道。

更針對台灣顧客生活習慣全新企劃MUJI POCKET，全球首發研磨現煮咖啡機以及自動販賣機服務，未來即便在非營業時間，民眾也能獲得需要的商品，目前確定店面設置在松山車站以及在預計三月底開幕的全台第51間高雄太魯閣草衙道店面。

關鍵字：

MUJI, 無印良品, 日本, 降價, 商品, 松山
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