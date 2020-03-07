「夢幻婚鞋」JIMMY CHOO也要出唇膏　金色高跟鞋設計美翻天

記者李薇／綜合報導

各大精品最近都在跨足美妝圈，推出唇膏或是睫毛膏之類的產品，像是HERMES、GUCCI都推出了口紅系列，讓很多粉絲跟著暴動起來收藏，因為價格好入手，設計又相當有質感，所以深深受到粉絲的喜愛。

▲JIMMY CHOO出唇膏。（圖／翻攝自trendmood1 IG）



除了這兩大品牌，最近國外也有消息「夢幻婚鞋」品牌JIMMY CHOO也要推出超美的唇膏系列，金色與白色的設計包裝，金色的圓球在最頂端，整個唇膏的設計有如高跟鞋的形狀，光是外型就美到不行，讓人好想整套包下來。

▲JIMMY CHOO唇膏顏色超級飽和。（圖／翻攝自trendmood1 IG）



在唇膏部分，這次總共推出10個顏色，每一支都是超美的顏色，質地飽和又顯色，主要都是霧面的單品，光是顏色和包裝都讓人覺得相當厲害，每一支外面還可以搭配唇膏套子，有三種皮革的選項可以選擇，很值得擁有。

▲芭比與EGLIPS推出聯名彩妝。（圖／翻攝自solkang_beauty IG）



提到夢幻，最近南韓也有品牌EGLIPS與芭比聯名，推出系列彩妝，整套系列都是粉紅色的包裝，看起來相當可愛，總共推出眼影盤、口紅、唇釉等單品，因為包裝相當可愛，受到韓妞們的喜愛，紛紛洗版買起來。

▲顏色超級夢幻。（圖／翻攝自solkang_beauty IG）



這次最值得一看的就是唇釉系列，細長的粉紅色管身在中間印上芭比的立體字樣，看起來簡約又有質感，總共推出的4個顏色，包括紅色、土色、乾燥玫瑰與橘色，每一支都超級顯色又飽和，可以呈現出立體飽滿的雙唇妝效。