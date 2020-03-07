迪士尼客製化娃娃獨一無二！依出生時的身高體重訂做　印上生日、姓名必收藏

編輯／Emily 圖／翻攝自store.disney.co.jp、bellemaison.jp

大家還記得剛出生時的身高體重嗎？日本迪士尼商店現在推出了一款客製化娃娃，能印上自己的姓名、出生年月日、出生時的身高體重，還可以依據輸入的身高體重，做出一模一樣大小的娃娃！有米奇、米妮、小熊維尼三種款式，每隻都很可愛，也超級有紀念價值。

客製化娃娃有米奇、米妮、小熊維尼這三個人氣角色，都是最經典版本的造型。會依據你輸入的身高體重訂製，並在娃娃的腳底印上姓名、生日和身高體重，每個人的娃娃都獨一無二，絕對專屬於你。

這款娃娃最適合拿來送給剛出生的嬰兒，它完整記錄了出生時的身高體重，非常有紀念價值，也具有特別的意義，就連大人們看了也很心動，想訂製一個來收藏。

▲迪士尼客製化娃娃售價16,500日圓（約台幣4,597元）。



除了迪士尼商店，日本家居品牌Belle Maison也有推出一款可愛的迪士尼抱枕，長筒狀的設計很好抱，壓在上面也很柔軟，隨時可以拿來枕著睡。這系列有五款，分別是小熊維尼、布魯托、奇奇蒂蒂和《大英雄天團》的杯麵，每一款都Q到不行。

▲迪士尼長筒狀抱枕售價2,990日圓（約台幣833元）。



►HOLA春季奇奇蒂蒂新品超療癒 草莓橡果抱枕有夠可愛

►日雜附錄拼出迪士尼娃娃屋！仙杜瑞拉、愛麗絲十個精緻房間超夢幻