fb ig video ETtoday search mobile

迪士尼客製化娃娃獨一無二！依出生時的身高體重訂做　印上生日、姓名必收藏

> >

編輯／Emily　圖／翻攝自store.disney.co.jp、bellemaison.jp

大家還記得剛出生時的身高體重嗎？日本迪士尼商店現在推出了一款客製化娃娃，能印上自己的姓名、出生年月日、出生時的身高體重，還可以依據輸入的身高體重，做出一模一樣大小的娃娃！有米奇、米妮、小熊維尼三種款式，每隻都很可愛，也超級有紀念價值。

▲迪士尼客製化娃娃。（圖／翻攝自store.disney.co.jp）

客製化娃娃有米奇、米妮、小熊維尼這三個人氣角色，都是最經典版本的造型。會依據你輸入的身高體重訂製，並在娃娃的腳底印上姓名、生日和身高體重，每個人的娃娃都獨一無二，絕對專屬於你。

▲迪士尼客製化娃娃。（圖／翻攝自store.disney.co.jp）

▲迪士尼客製化娃娃。（圖／翻攝自store.disney.co.jp）

▲迪士尼客製化娃娃。（圖／翻攝自store.disney.co.jp）

▲迪士尼客製化娃娃。（圖／翻攝自store.disney.co.jp）

這款娃娃最適合拿來送給剛出生的嬰兒，它完整記錄了出生時的身高體重，非常有紀念價值，也具有特別的意義，就連大人們看了也很心動，想訂製一個來收藏。

▲迪士尼客製化娃娃。（圖／翻攝自store.disney.co.jp）

▲迪士尼客製化娃娃售價16,500日圓（約台幣4,597元）。

除了迪士尼商店，日本家居品牌Belle Maison也有推出一款可愛的迪士尼抱枕，長筒狀的設計很好抱，壓在上面也很柔軟，隨時可以拿來枕著睡。這系列有五款，分別是小熊維尼、布魯托、奇奇蒂蒂和《大英雄天團》的杯麵，每一款都Q到不行。

▲迪士尼客製化娃娃。（圖／翻攝自store.disney.co.jp）

▲迪士尼長筒狀抱枕售價2,990日圓（約台幣833元）。

►HOLA春季奇奇蒂蒂新品超療癒　草莓橡果抱枕有夠可愛

►日雜附錄拼出迪士尼娃娃屋！仙杜瑞拉、愛麗絲十個精緻房間超夢幻

關鍵字：

迪士尼, 娃娃, 玩偶, 米奇, 米妮, 小熊維尼
fashion.net

熱門文章

這不是合成圖！香奈兒J12錶黑白並存、還變透明了

這不是合成圖！香奈兒J12錶黑白並存、還變透明了

FENDI「夾娃娃機」快閃登台！技術好就能帶走

FENDI「夾娃娃機」快閃登台！技術好就能帶走

凱特王子妃一件白大衣穿12年！從小姐變三寶媽身材沒走樣

凱特王子妃一件白大衣穿12年！從小姐變三寶媽身材沒走樣

馬卡龍彩色瓶身太夢幻！Diptyque 6大經典香氛限量版登場

馬卡龍彩色瓶身太夢幻！Diptyque 6大經典香氛限量版登場

孫芸芸母女照老外驚呆！英媒問「猜猜誰是媽」？

孫芸芸母女照老外驚呆！英媒問「猜猜誰是媽」？

彭于晏羅馬拍帥照！梳超短油頭打臉「髮線上移傳說」

彭于晏羅馬拍帥照！梳超短油頭打臉「髮線上移傳說」

包・開箱／IU看秀拎的GUCCI一夕爆紅！奢華金屬錬、容量大超欠買

包・開箱／IU看秀拎的GUCCI一夕爆紅！奢華金屬錬、容量大超欠買

説・流行／Ferragamo全新VIVA鞋　蝴蝶結來自42年前的這一雙

説・流行／Ferragamo全新VIVA鞋　蝴蝶結來自42年前的這一雙

塑膠夾鏈袋變潮包！Ziploc × BEAMS COUTURE太可愛

塑膠夾鏈袋變潮包！Ziploc × BEAMS COUTURE太可愛

牆上掛著幾百頂貴族冠冕創作模型　Chaumet巴黎總店重新開幕

牆上掛著幾百頂貴族冠冕創作模型　Chaumet巴黎總店重新開幕

ET Fashion

推薦閱讀

乾洗手75%酒精殺菌力最強　這3種人最好不要用

乾洗手75%酒精殺菌力最強　這3種人最好不要用

多吃香菇增加免疫力！中醫師分享3款家常湯品　提升身體穩定度

多吃香菇增加免疫力！中醫師分享3款家常湯品　提升身體穩定度

Keanna首次受訪穿搭、保養秘密全公開　狂冒霸氣金句：女人並非附屬品

Keanna首次受訪穿搭、保養秘密全公開　狂冒霸氣金句：女人並非附屬品

凱特王子妃一件白大衣穿12年！　從小姐變三寶媽身材沒走樣 蔡依林側躺露逆天長腿！「豹紋＋網襪」超狂造型以為新專輯封面 等4個月也要買！YSL小銀條#112終於補貨到　加碼超時尚大理石盤預購禮 迪麗熱巴筷子直腿引熱議！勤練居家運動3招，兩周就能改善肌肉壯腿 38女人節妳該擁有的4種享受！大口吃蔬食、放鬆之旅　找回愛自己的感覺 孫芸芸露鎖骨性感又青春　同一套搭寶格麗珠寶秒變貴婦 「奇蹟般的精華霜」24小時暴風特價588元！沒廣告、包裝普通　竟能熱賣數十年

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面