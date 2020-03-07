寵物精品也趕潮！毛小孩帥穿Moncler羽絨背心、MISBHV帽T

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加拿大知名奢侈品零售商SSENSE，去年12月找來Versace、Paul Smith、Burberry等品牌替狗狗推出奢侈服裝後，獲得不少迴響，因此SSENSE宣布帶來第二波新品。如今服飾與配件皆已上市，同時增加更多的單品，像是Moncler Genius背心、1017 ALYX 9SM狗鍊組合以及MISBHV帽T，各位爸爸、媽媽，絕對不能錯過讓毛孩化身時尚寵物的機會。

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2020春夏新品中，Moncler Genius以品牌標誌性的亮面羽絨打造了多款背心；1017 ALYX 9SM設計師MMW（Matthew M. Williams）採用拋光皮革打造項圈與牽繩； MISBHV則是在帽T印上圖案、字樣等設計。

▲Moncler Genius推出的羽絨背心保暖又時尚。（圖／翻攝自SSENSE官網）







▲選用皮革提升質感，並搭配1017 ALYX 9SM經典的扣鎖設計。（圖／翻攝自SSENSE官網）







▲印上圖案、字樣來增加整體的設計感。（圖／翻攝自SSENSE官網）

目前SSENSE已經在官網上架2020春夏系列，這次除了新加入的品牌外，還包括與Paul Smith、Ashley Williams等上回合作過的設計師，想讓毛孩穿上時尚單品的爸爸、媽媽，不妨到官網看有什麼喜歡的設計吧！

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