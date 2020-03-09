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包・開箱／LV手機箱、迷你圓包爆紅！超能裝一點都不廢

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 ▲近期超夯的LV「手機包」和時髦「小圓包」開箱細節。（影／記者王則絲攝）

記者王則絲／台北報導

時下年輕人挑選包款，漸漸不再是以容量取勝，時髦外型則是首要條件，而法國精品品牌LOUIS VUITTON（路易威登）近期這款「手機包」就在網上爆紅，方正硬盒包體配上經典Monogram花紋，經典又新潮。另一款「小圓包」也打中眾多少女的心，《ET FASHION》一一開箱看細節。

▲LV開箱。（圖／記者王則絲攝）

▲3個包的外型都來自LV經典硬箱，縮小了好可愛。（圖／記者王則絲攝）

＃VERTICAL TRUNK POCHETTE，NT＄73,500

這款Pochette Trunk Verticale以實用的直式包型重新演繹LV經典硬箱的設計，今天為大家開箱的是下圖中右邊的深色款式，採用Monogram帆布和黑色小牛皮革精製，包括加固包角、S形扣鎖開合和內袋的Malletage菱格圖案，亦配有可拆式及可調節長度的肩帶，豐富的拼接、零件互相搭配的組合，相當精緻質感。

▲LV開箱。（圖／記者王則絲攝）

▲除了經典Monogram花紋，也有Epi皮革款式，素面款式風格不同，卻也一樣可愛！（圖／記者王則絲攝）

由於長方體的包型大小非常適合放置手機，所以才會在網上被稱為「手機包」，除了LV還有多家精品品牌推出類似包型的款式，但是許多民眾還是獨鍾LV的這款手機包，甚至造成一波搶購熱潮，此包型在去年推出時熱度還不高，隨著時間推進聲勢反而是水漲船高。

▲LV開箱。（圖／翻攝自官網）

▲VERTICAL TRUNK POCHETTE黑色 Monogram帆布款，NT＄73,500。（圖／翻攝自官網）

從開箱影片中可以看到「手機包」不只可以裝手機呢！雖然硬盒的材質較沒辦法將包體撐太開，讓容量相當有限，但其實實際裝入物品會發現沒有想像中小，裝入手機後，再放入口紅、口罩沒問題，內層的卡夾也十分方便，現代社會如此先進，一支手機加上信用卡就能輕便出門。

▲LV開箱。（圖／記者王則絲攝）

▲LV開箱。（圖／記者王則絲攝）

▲背起來整個人時尚度大提升。（圖／記者王則絲攝）

＃MINI BOÎTE CHAPEAU，NT$71,000、PETITE BOÎTE CHAPEAU NECKLACE，NT＄50,500

另外，也同步為大家開箱LV「小圓包」系列，圓圓的包型加上行李吊牌裝飾，可愛的造型讓人少女心噴發，小巧尺寸適合女孩使用，同款還有最迷你的尺寸可挑選。

▲LV開箱。（圖／記者王則絲攝）

這款Mini Boîte Chapeau（圖左）選用Monogram帆布製作，配以皮革行李吊牌和Malletage菱格絎縫襯裡，內部空間井然有序，備有兩個大型風琴式隔層，可用作腰包、以手柄攜帶，或以可拆式肩帶作肩背使用。影片中也能看見它幾乎能整個掀開，拿取物品十分順手，也比外表看起來能裝許多，錢包、耳機、口紅、小香水都能輕鬆放入，空間上看來也還綽綽有餘。

而右邊的Petite Boîte Chapeau Necklace則比較偏向裝飾性質，可當作時尚首飾或是裝載小型貴重物品，選用Monogram帆布製作，設有可拆式鏈帶，掛頸或斜背都相當時髦，內有Malletage印花圖案皮革襯裡，同樣綴有行李吊牌，雖然真的無法裝入什麼東西，但是對於時尚迷來說只要可愛就足夠了吧！

▲LV開箱。（圖／記者王則絲攝）

▲LV開箱。（圖／翻攝自官網）

▲兩款小圓包內部空間。（圖／記者王則絲攝、翻攝自官網）

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關鍵字：

Louis Vuitton, LV, 手機包, 小圓包, 開箱, Monogram
fashion.net

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