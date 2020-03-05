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卡地亞台中店開幕出奇招　免費燙印紅盒寵貴客

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▲▼Cartier 。（圖／公關照）

▲卡地亞慶祝台中店重新開幕，首度推出戒指紅盒燙印服務。（圖／卡地亞提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

新冠肺炎疫情未歇，精品品牌宣傳的計畫只能緩一緩，原定舉辦台中大遠百專賣店開幕活動的卡地亞（Cartier），取消公開記者會，改以客人活動為主，首度祭出經典紅盒燙印服務，於3月12日至14日邀貴客攜帶品牌方形戒盒到台中專賣店，即可免費享有燙印名字首或紀念日期的服務，採預約制。

▲▼Cartier 。（圖／公關照）

▲巴黎藝術工匠團隊Sofrastyl為卡地亞台中專賣店打造美洲豹浮雕牆，呈現豹躍過身後的日月潭山嵐與文武廟圖案。

▲▼Cartier 。（圖／公關照）
▲卡地亞台中店入口造型如香檳泡泡般的主燈飾，來自義大利燈飾品牌Giopato & Coombes作品。

卡地亞這項個人化服務，無疑是吸引因新冠肺炎疫情悶壞的客人回店的妙招，還能順道逛逛佔地超過100坪的全台首間形象概念店，台中店的設計主題圍繞著充滿法式情調的「香檳概念」，入口的主燈是猶如香檳泡泡般的義大利燈飾品牌Giopato & Coombes作品，緊接著印入眼簾的美洲豹浮雕牆，呈現豹躍過身後的日月潭山嵐與文武廟再踏上探險旅程的意象，巧妙與中台灣連結。

▲▼Cartier 。（圖／公關照）

▲卡地亞運用錦鍛織物與鮮活色彩，營造出奢華質感的VIP室。

在專賣店舉辦預約制的展覽，成為品牌在這波疫情下的解套方法之一，瑞士名錶寶璣（Breguet）至3月底前，於台北101專賣店舉辦「皇后的最愛」頂級珠寶展，難得集合Crazy Flower、皇后的秘密貝雕錶、皇后的珍珠等珠寶錶，並展出可配成套的同系列珠寶，以華美設計吸引女性目光。

▲▼ Breuget 。（圖／公關照）▲▼ Breuget 。（圖／公關照）

▲寶璣Secret de la Reine皇后的秘密高級珠寶腕錶（左）3,501,000元，Crazy Flower高級珠寶系列戒5,912,000元。

關鍵字：

卡地亞, Cartier, 寶璣, Breguet, 新冠肺炎
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