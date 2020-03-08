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就像穿上高級訂製服　超美的黑金蕾絲氣墊粉餅

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記者李薇／綜合報導

最近陸續又有許多品牌推出氣墊粉餅，從歐美大品牌到日系品牌，都有上市新的氣墊單品，《ET FASHION》就整理3款最近即將上市的單品，喜歡氣墊的女孩絕對不要錯過。

▲氣墊粉餅。（圖／翻攝自 IG）

1.DOLCE & GABBANA 黑色蕾絲氣墊。（圖／翻攝自tamae_yukino IG）

DOLCE & GABBANA最經典的就是運用金色的基底，搭配上黑色蕾絲推出氣墊粉餅，就像是高級訂製服般的設計，非常美麗，裡面的氣墊粉霜據說含有60%的水分，上妝同時可以為肌膚保濕潤澤，呈現出來的妝感也是非常細緻的水光妝效。

▲氣墊粉餅。（圖／翻攝自 IG）

2.LAURA MERCIER 煥顏氣墊粉餅。（圖／翻攝自o.reon IG）

針對亞洲肌膚設計的水鑽光，同時帶有細緻的光澤，又是半霧面的妝容效果，完全不用擔心使用起來太過油膩，而且可以達到完美的遮瑕效果，呈現出細緻光澤，重複補妝也不會覺得厚重，包裝設計則是以黑色的基底搭配上金色的字樣，相當簡約有質感。

▲氣墊粉餅。（圖／翻攝自 IG）

3.黛珂 微光隔離氣墊粉餅。（圖／翻攝自twi_tkmk IG）

日系頂級保養品牌黛珂最近要在4月推出全新的氣墊粉餅，方形的設計上面有經典的花樣，相當可愛典雅，在妝效上走的是保養係底妝，可以呈現出肌膚自然的質感，宛如第二層肌膚的妝效，打造出水潤感的極上膚質。

關鍵字：

DOLCE & GABBANA, LAURA MERCIER, 黛珂, 彩妝, 氣墊粉餅, 氣墊粉霜
fashion.net

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