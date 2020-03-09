寶寶可麗餅毯子好療癒！與水果、鮮奶油抱枕捲一起萌翻

編輯／Emily 圖／翻攝自creema.jp、felissimo.co.jp

日本很愛推出食物造型的雜貨，這次有一款寶寶專用的可麗餅毯子，實在可愛到不行。薄薄餅皮變成毯子，上面附上一堆水果、鮮奶油造型抱枕，寶寶睡在中間的模樣超級萌，把他跟餡料包在一起，可麗餅就完成啦！另外還有鹹食口味，起司、荷包蛋變成棉被也太Q。

可麗餅毯子是由日本購物網Creema上的商家uhuhu所推出，專門設計給嬰兒使用。黃色的圓型毯子看起來就像可麗餅皮，上面搭配不同造型的抱枕、棉被，看起來超級可愛。

甜食款是搭配草莓、香蕉、奇異果和鮮奶油造型的抱枕，一般版本有六顆抱枕，加量版則有十顆。寶寶被抱枕圍繞的模樣有夠萌，捲起來變成可麗餅，更是必須狂拍照收藏。

▲可麗餅毯子甜食款，一般版售價16,500日圓（約台幣4,597元）。

▲可麗餅毯子甜食款，加量版售價22,550日圓（約台幣6,283元）。

鹹食款同樣有兩版，一般版是搭配起司、火腿、生菜造型的小棉被，可以堆疊使用，幫寶寶蓋上，他也一起變成餡料。加量版除了原來的三個棉被，還多了荷包蛋造型被子，看起來更美味，肚子也開始餓了。

▲可麗餅毯子鹹食款，一般版售價21,780日圓（約台幣6,069元）。

▲可麗餅毯子鹹食款，加量版售價23,980日圓（約台幣6,682元）。

喜歡可愛造型寢具，也可以看看日本Felissimo推出的熊貓墊子，綠色的軟墊可以躺也可以坐，墊子周圍繞了一圈趴睡的小熊貓，趟在上面就能一邊逗弄熊貓娃娃，一邊進入夢鄉，實在是太療癒了。這款售價15,180日圓（約台幣4,230元）。

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