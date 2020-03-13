Dappei／台中3間寵物友善餐廳！氣氛滿分、餐點好吃　周末帶心愛毛小孩出去玩

文字。 圖片／Dappei

有養寵物的人一定會有的煩惱，就是假日出門無法放心的晚回家，心底總會惦記著家中的毛小孩，擔心牠在家裡無聊孤單，如果可以帶著牠吃飯約會，那就會是完美的假日。你的心聲搭編接收到了！這次特別精心整理出台中寵物友善餐廳 Top 3 ，每一家都獨具特色，不只擁有滿分可愛同時裡面的餐點也是非常好吃，讓你和心愛的牠能夠共同擁有美好的假日。

｜Two Puppies 寵物友善餐廳

營業時間：11 : 00 - 19 : 30（週四公休）

地址：台中市西區民權路213巷7-5號

電話：04－2305－4177

餐廳裡有兩隻店狗一隻米克斯一隻柴犬，可以帶著毛小孩和牠們交個朋友，但店家有特別提醒餐廳有設置店狗休息區，那裡是禁止進入的地方，需要避免在狗狗休息的時候驚擾到牠們。店內氣氛溫馨特色餐點非常可愛，想要擁有幸福午後時光，來這邊就對了！

｜Cheese Bomb 起司蹦三明治

營業時間：09 : 30 - 18 : 00（週二公休）

地址：台中市北區日興街198號

電話：04－2206－2375

起司蹦三明治是歷經行動餐車到擁有實體店面的厲害餐廳，餐點實在美味程度受到許多網友好評，店狗柯基名字叫做摩卡個性活潑熱情，喜歡親近人的牠歡迎熱情打招呼呦！另外從店內到店外裝潢都別有設計，帶毛小孩多拍照留下美好回憶吧！

｜此木二水 Shiba Kori

營業時間：14 : 00 - 20 : 00（週一、二公休）

地址：台中市西區長春街49號

電話：04－2310－6191

來到此木二水會有飛到日本的錯覺，店內木質裝潢、藝術品擺設許多細節設計都充滿濃厚日系風味，其中最讓人驚豔的是店內有兩隻柴犬木雕，刻畫的惟妙惟肖非常精緻，如果你是柴犬迷就絕對不能錯過這裡！

Dappei 結語：

毛小孩就是自己的家人，需要多花時間陪伴，假日若允許就把毛小孩帶在身邊，一起吃飯散步不疾不徐，擁有專屬你們的美好慢時光吧！

文字編輯：Dora

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