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厭世大嘴鳥、狐狸娃娃爆紅！上班日的表情神還原　想一起在家耍廢

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編輯／Emily　圖／翻攝自lifewarehouse.net、takaratomy-arts.co.jp、Facebook@LifeWH

上班、上學的日子總是特別厭世，網路上就有兩隻娃娃因此爆紅，端正坐著的大嘴鳥和狐狸絨毛玩偶表情空洞無神，眼神死的模樣是不是覺得跟我們很有共鳴，家裡買一隻放著，累了回家就可以跟它互相陪伴取暖，緩解一天的疲憊。

▲厭世娃娃。（圖／翻攝自lifewarehouse.net）

這款厭世娃娃有兩種造型，大嘴鳥款是全灰配上顯眼的黃色鳥嘴，狐狸款是紅棕搭配白色，雖然是不同動物，但同樣有著厭世空洞的眼神和端正的坐姿，感覺了無生氣，大家在上班、上學日露出的就是這個憂鬱表情。

▲厭世娃娃。（圖／翻攝自lifewarehouse.net）

看了真想買一個放家裡，抱著它們一起厭世、耍廢，娃娃的尺寸是35×20公分，抱起來剛剛好，想要的話在生活倉庫 Life WareHouse網站上有販售，價格台幣420元。

▲厭世娃娃。（圖／翻攝自lifewarehouse.net）

▲厭世娃娃。（圖／翻攝自lifewarehouse.net）

另外日本有一款厭世公仔也很紅，是由日本TAKARA TOMY T-ARTS推出的扭蛋系列，叫做「疲憊的緣起物」。這系列是將日本傳統的吉祥物：招財貓、貍貓、達摩不倒翁、狛犬、紅牛變成眼睛瞇一半的厭世臉，紅牛跟不倒翁更是累到倒下了！吉祥物一整年全年無休的幫大家祈福，也難免對工作感到疲憊。扭來擺在辦公桌超適合，扭蛋一顆200日圓（約台幣55元）。

▲厭世娃娃。（圖／翻攝自lifewarehouse.net）

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關鍵字：

厭世, 上班, 娃娃, 玩偶
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