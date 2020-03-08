穿這雙去迪士尼最招搖！「高飛」驚喜現身adidas黑魂Ultra Boost

編輯／Duke

從奧運金牌配色，再到與電影007系列合作，Adidas總是能把旗下跑鞋Ultra Boost的賣點發揮到最大，並且隨著各個聯名系列不斷曝光，此次Adidas將重新與迪士尼建立合作關係，以旗下人物「高飛」為主題，並運用四色刺繡與黑魂色調再次為Ultra Boost迎來關注焦點。

▲Adidas使用迪士尼旗下人物高飛，並將其特點融入Ultra Boost的設計中。（圖／翻攝自IG@yankeekicks）

繼2月發行米奇配色後，Adidas再度以迪士尼人物為主題打造鞋款，而這回選用的人物則為另一個人氣角色「高飛」。根據IG爆料帳號@yankeekicks的消息指出，雙方此次選用黑魂為基底，配合藍、紅、黃、綠四色刺繡，勾勒出高飛打棒球、衝浪的模樣，最後再運用四色對鞋舌、鞋後跟「Ultra」字樣進行點綴，創造出亮眼的聯名鞋款。

在 Instagram 查看這則貼文 YANKEE（@yankeekicks）分享的貼文 於 PST 2020 年 3月 月 3 日 上午 10:01 張貼

雖然該鞋款尚未公布發售日期，不過，知名球鞋網站Sneakernews表示，鞋款定價為美金180元（約台幣5,400元），並會在未來幾周內正式發布消息，各位高飛的粉絲記得多多關注發售資訊喔！

與此同時，Adidas與肯爺（Kanye West）共同創造的Yeezy系列，近日也有新的鞋款消息曝光，那就是自2018年首次露面至今的神秘鞋款Yeezy 451。

在 Instagram 查看這則貼文 YEEZYSEASON（@yeezyseason2）分享的貼文 於 PST 2020 年 3月 月 1 日 上午 5:15 張貼

日前，肯爺與合唱團Sunday Service於巴黎演出時，意外被捕捉到穿著Yeezy 451的照片，並且設計與先前流出的碟照相同，都是以網眼布搭配誇張的鋸齒鞋底呈現，不過，確切的發售時間還需等待官方正式公布，各位不妨先看看照片吧！

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App