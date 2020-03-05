藥妝店打造浪漫櫻花季　面膜化妝水到啤酒變粉嫩還飄花香

▲藥妝店從日本引進眾多櫻花限定美妝及零食小物，不能出國也能在家「賞櫻」。（圖／品牌提供，以下同）



記者張毓容／台北報導

每年3月初春就是浪漫櫻花季登場的時候，但因近來新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，許多人紛紛取消日韓旅遊行程。不能飛出國賞櫻也沒關係，日系藥妝通路日藥本舖特別引進眾多櫻花限定日本美妝小物和零食飲品，從保養、彩妝到餅乾零食、啤酒應有盡有，讓你在家也能輕鬆「賞櫻」。

BCL Saborino早安面膜 櫻花限定，28枚入，NT$466。



日本超紅的Saborino早安面膜，只要敷上60秒就能一次搞定潔顏、護膚、妝前保養，被封為「懶人保養聖品」。這次推出的櫻花限定款，除了原有的保濕成分，更添加染井吉野櫻的櫻花精華與櫻花果實精華，使用起來還有淡淡櫻花味。



Isai櫻花美容化妝水凝露，100ml，NT$699。



日本熱賣品牌Isai推出的櫻花季限定款化妝水，不僅瓶內飄著浪漫的櫻花花瓣，添加櫻花萃取精華、檸檬、柳橙等七種水果精華保濕成分，且含有優質馬油，能夠快速滲透肌膚不黏膩。



日本UTENA佑天蘭 黃金果凍面膜(櫻花)，33g X 3入，NT$350。



以一片就含有33g豐富精華而擁有高人氣的日本果凍精華面膜，櫻花款注入雙重玻尿酸及海藻醣，並添加染井吉野櫻花、櫻花葉、甜櫻桃果三種精華萃取，清新香甜櫻花芬芳，極緻滋潤肌膚。



CLUB 春限定2020素顏美肌蜜粉餅-櫻花香，26g，NT$570



CLUB推出的免卸妝素顏蜜粉含有維他命C及水解膠原蛋白等保養成分，上妝同時保養不間斷，今年更推出帶有淡淡櫻花香氣的春季限定版，搭配粉嫩嫩包裝和可愛粉撲，在日本詢問度超高。

Lishan櫻花馬油保濕沐浴乳，500ml，NT$380；櫻花馬油潤膚霜，200g，NT$350。



Lishan馬油沐浴乳和馬油護膚霜推出櫻花香氣版，添加日本國產優質馬油及植物性萃取洗淨成分的沐浴乳，洗淨髒污同時維持肌膚不乾燥；護膚霜同樣添加日本國產馬油，更含有北海道馬胎盤素萃取成分、出雲湯村溫泉水，可滋潤肌膚且快速吸收不黏膩，塗抹後全身都散發淡淡櫻花香。

季節限定櫻花零食啤酒



除了美妝保養品外，日本也推出許多櫻花季限定的零嘴食品，像是融合抹茶和櫻花的全新口感「Pocky櫻花抹茶百琪棒」、超可愛的賞花限定版「不二家 POP棒棒糖-賞花」，就連日本知名酒品KIRIN也針對即將到來的櫻花季打造專屬瓶罐的「KIRIN麒麟一番搾啤酒櫻花設計罐」，讓你可以邊吃邊喝邊「賞櫻花」。

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