LEVI'S超高腰新褲款「遮屁」效果一極棒　還能瞬間長高10公分

▲LEVI'S春夏大勢褲型BALLOON超高腰繭型褲，修飾效果極佳，穿上直接長高10公分。（影／記者王則絲攝）



記者王則絲／台北報導 圖／品牌提供

久坐造成脂肪容易囤積在臀部與大腿，是許多台灣女孩共同的煩惱，導致挑選褲款時困難重重，尤其要找到一條夠修飾的牛仔褲更是難上加難。美式丹寧品牌LEVI'S 在今年春夏推出了「BALLOON 時髦高腰繭型褲」，完全呼應了女孩們的需求，超高腰、修飾臀型，還能瞬間長高，可謂視覺詐欺，以下一起來仔細看看：

＃BALLOON 時髦高腰繭型褲



BALLOON褲型以高腰烘托纖細腰線、繭型弧度順修臀腿輪廓，收窄的微錐形褲口銜接性感腳踝，打造猶如氣球般，立體舒適且搶眼的全新女褲版型。寬鬆的繭型剪裁讓女孩們不怕顯露臀部缺點，且超高腰的設計拉長視覺比例，修飾效果滿分的同時，也營造出一種復古80's風格，Boyish感之中又能襯托出女人味。

此系列總共有3個顏色：淺藍復古水洗丹寧、經典湛藍丹寧以及時尚黯黑丹寧，厚實的牛仔布料磅數很足，讓休閒穿搭也不失質感，重要的是穿起來也十分舒適，非常好活動，且不論搭配球鞋、涼鞋或是高跟鞋款都適合，必成為日常最實穿又時髦的單品，售價為NT＄3,990，黑色款為NT＄3,790。

▲近看細節，臀部線條超滑順又修飾，褲腳微縮營造特別的個性感。



＃BALLOON 時髦高腰繭型褲 非丹寧新選擇

相同的版型，本次LEVI'S也挑戰了「非丹寧」的材質，比起厚磅牛仔，相對柔軟的卡其、斜紋布材質，卻一點也不失挺度，還在前方多加上了打褶設計，細節完全不馬虎，讓消費者們除了丹寧外有了新選擇，共推出「工裝卡其」與「個性黑」兩個顏色，售價為NT＄3,290。

▲非丹寧褲款前方添加打褶設計。（圖／記者王則絲攝）

《同場加映》

＃Ribcage 極高腰修身寬褲

介紹完了上寬下窄的BALLOON繭型褲款，同場加映反應十分熱烈的「Ribcage 極高腰修身寬褲」，高腰的程度讓人可以說是從肋骨以下都是腿，超寬的褲管一路筆直向下，讓視覺不斷延伸，達到可謂詐欺的效果。特別推薦搭配短版服裝來凸顯這件牛仔褲的威力，也可以像影片中一樣，搭配一件西裝外套，氣勢、帥氣感噴發。

＃Revel 塑型緊身窄管褲

此外，偶爾換換口味，穿上貼身的牛仔褲，小小展露性感也是不錯的選擇，LEVI'S這款「Revel 塑型緊身窄管褲」雖然極其貼身，但是因為它的材質富有彈性，延展效果好，穿上之後能提臀、修飾腿部線條，還能同時收腹！且一點都不會讓人感覺到「緊」。

►LEVI'S客製化T恤情人節開跑！史努比＋HELLO KITTY捧愛心太Ｑ了



►UNIQLO、GU推「環保袋」帶頭減塑 3／7背著去買哆啦A夢聯名系列！