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Pandora串飾為女性打氣　戴起來美還能做慈善　

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▲▼ 施華洛世奇與Pandora 。（圖／公關照）

▲Pandora於國際婦女節前夕推出UNICEF We can do anything限量串飾。（圖／Pandora提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

3月8日將迎來國際婦女節，飾品品牌不僅推新品為女性增添自信，更鼓勵女性疼愛自己、關心婦幼的權益與福祉。丹麥品牌Pandora在國際婦女節前夕，特別與聯合國兒童基金會UNICEF合作，推出We can do anything限量串飾，至4月底前每售出一個，即捐出15歐元（約台幣500元），支持UNICEF促進性別平等計畫。

▲▼ 施華洛世奇與Pandora 。（圖／公關照）

▲Pandora x UNICEF 的限量串飾，單個2,080元。

▲▼ 施華洛世奇與Pandora 。（圖／公關照）
▲Pandora Moments圓形釦頭手環2,880元，搭配UNICEF串飾。
 

Pandora與UNICEF攜手合作的純銀串飾，以標語設計為女性加油打氣，分別有「We can do anything」、「The power in in me」，特別以藍色鋯石凸顯We與Me字樣，強調對自身的重視。

▲▼ 施華洛世奇與Pandora 。（圖／公關照）

▲施華洛世奇慶祝國際婦女節，推出可靈活搭配的Remix系列鼓勵女性輕鬆做自己。（圖／施華洛世奇提供，以下同）

▲▼ 施華洛世奇與Pandora 。（圖／公關照）▲▼ 施華洛世奇與Pandora 。（圖／公關照）
▲施華洛世奇REMIX手鍊具隱藏式磁扣，可與其他款串成項鍊，藍色水晶款（左）2,990元，晶亮水晶款2,990元。

奧地利水晶品牌施華洛世奇（Swarovski）也鼓勵女性自在做自己，因此推出靈活多變的Remix系列，讓女性享受自由穿搭的樂趣，手鍊採隱藏磁扣設計，可銜接其他手鍊變身為各種長度的項鍊，或者串上同系列的字母、彩虹等造型串飾，風格由自己掌握。

▲▼ 施華洛世奇與Pandora 。（圖／公關照）▲▼ 施華洛世奇與Pandora 。（圖／公關照）

▲施華洛世奇字母串飾M（左起）1,490元，彩虹造型串飾1,490元。
 

關鍵字：

Pandora, Swarovski, 施華洛世奇, 國際婦女節
fashion.net

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