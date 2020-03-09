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別再追求死白底妝！2020全新底妝關鍵字「極光肌」

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記者李薇／台北報導

今年女孩們追求的肌膚質感，已經不是白皙，而是要有光，要有細緻透亮的感覺，不是一味的死白，不只是保養如此，粉底液也是這樣，最近在社群網站爆紅的單品，就是蘭蔻的「極光水」，全新出的粉底也是加入此款極光水，這樣塗抹在肌膚上可以呈現出細緻自然的光澤。

▲LANCOME。（圖／品牌提供）

▲LANCOME推出極光粉底系列。（圖／品牌提供）

最近洗版IG的極光水出自蘭蔻全新推出的保養單品，只要搭配化妝棉，輕輕在臉部肌膚擦拭，就會散發出宛如燈泡般的光澤透明感；最近全新上市的「小奶蓋」超極光精華水粉底，更是添加了極光水的成分，使用起來質地輕透，推抹開來之後真的會讓肌膚散發細緻的光澤，相當漂亮。

▲LANCOME。（圖／品牌提供）

▲極光粉底系列。（圖／品牌提供）

不僅是給予肌膚自然光，這款粉底液遮瑕度也非常高，輕輕塗抹開就可以達到7、8成的遮瑕效果，臉上的瑕疵就能夠輕鬆被蓋住，卻又不會有厚粉感，或是讓人覺得黏膩厚重，相當實用又方便，絕對是懶人一定要收的一款粉底。

▲LANCOME。（圖／品牌提供）

▲極光氣墊粉餅系列。（圖／品牌提供）

這次不僅是推出粉底液，極光水也加入了全新的「玫瑰金」超極光精華氣墊粉餅，玫瑰金色的粉盒包裝，搭配白色的簡約設計，拿在手上相當有質感，補妝呈現出來的妝感也會呈現出自然的光澤效果，非常厲害。

關鍵字：

極光水, 極光氣墊, 氣墊粉餅, 蘭蔻, 彩妝, 極光粉底, 小奶蓋
fashion.net

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