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防疫美肌小心機！每日保養3步驟　遠離泛紅敏感「口罩痘」

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▲每日保養3步驟遠離泛紅敏感口罩痘 。（圖／品牌提供,翻攝IG）

▲長時間戴口罩許多人肌膚都開始鬧脾氣，痘痘、泛紅、脫屑等問題找上門。（圖／翻攝IG@midoricoo、@777sara_）

記者張毓容／綜合報導

全球新冠肺炎（COVID-19）持續升溫，戴口罩已成為人人日常，而長時間配戴口罩下，空氣不流通容易滋生細菌，肌膚也因摩擦、悶熱而衍生痘痘、粉刺、泛紅、脫屑、敏感等各種困擾，要是不留意調整保養，小心美肌變問題肌。因應特別時期，知名日系保養品牌黛珂提出居家「罩」護保養法，每日做好3步驟，拿下口罩肌膚依舊水嫩動人。

▲每日保養3步驟遠離泛紅敏感口罩痘。（圖／z攝IG）

▲因應戴口罩，每日保養注意以下3步驟。（圖／翻攝IG@ahc.official）

Step 1：全面清潔

返家第一步先洗手再洗臉，不僅為了防堵新型冠狀病毒，空氣中飄散著許多髒污及有害物質，對暴露一整天在外的肌膚來說，清潔為保養首要關鍵，能有效舒緩痘痘、粉刺、毛孔粗大的肌膚問題。

Step 2：保濕修護

無論是不是油性肌膚，都容易因口罩長時間悶住肌膚，而產生痘痘、泛紅等肌膚狀況，此時藉由保濕修護產品來維持肌膚油水平衡，讓肌膚不至於因為缺水而過度出油，修護因口罩摩擦而泛紅、敏感的肌膚，降低肌膚失控風險。

Step 3：強化肌膚屏障

非常時期，肌膚容易因為外在的突發狀況，面臨各種肌膚危機，此時選擇質地輕盈，且能有效幫助維持、修復肌膚屏障的護膚品，幫助肌膚提升抵抗力，緩解口罩肌膚困擾。

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▲每日保養3步驟遠離泛紅敏感口罩痘 。（圖／品牌提供,翻攝IG）

▲黛珂 保濕美容液明星組，NT$3,980。

說到保濕神品絕對榜上有名的「小紫瓶」黛珂保濕美容液，以多重層微脂囊體技術層層包裹珍貴美容成分，可快速快速滲透至肌膚深處，注入豐沛潤澤，修護乾燥肌膚，且質地輕盈不易造成肌膚負擔，是黛珂一直持續熱賣的超經典商品。

今年更特別推出櫻花限定包裝，搭配多種優惠組合將於母親節活動期間登場，像是「保濕美容液明星組」內含保濕美容液60ml及超微脂修護源露30ml、保濕美容液15ml，總價值5,565元，等於買一罐美容液就送另外2瓶。

▲每日保養3步驟遠離泛紅敏感口罩痘 。（圖／品牌提供,翻攝IG）

▲雅漾 24H保濕精華膜，50ml，NT$1,280。

敏弱肌保養專家雅漾推出全新「24H保濕精華膜」，添加Cohederm高效儲水微脂囊層層包覆住舒護活泉水、高機能玻尿酸及有效保濕成分，能長效保濕，加速活化肌膚，減少因日曬、空汙問題和飲食作息不正常而累積的壓力及傷害，提升肌膚對環境的保護力。

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關鍵字：

保養, 新冠肺炎, COVID-19, 口罩, 戴口罩, 口罩痘, 敏感, 泛紅, 痘痘, 口罩保養
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