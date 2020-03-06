坎達兒珍娜辣照連發秀完美身材　小眾品牌泳衣價錢很可以

▲坎達兒珍娜穿著性感比基尼放鬆度假。（圖／翻攝自IG@kendalljenner，以下同）



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超模坎達兒珍娜（Kendall Jenner）的外貌與身材無可挑惕，更出生於關注度極高的名媛家族，備受眾多品牌愛戴，於今年時裝周為Versace走的那場秀，也讓她成為場上亮眼的焦點。日前坎達兒在IG上Po出了與姐妹開心度假的多張照片，其中這套圖騰比基尼，更是讓她的火辣體態一覽無遺，網讚嘆：「夢想中的身材。」

坎達兒珍娜逼近180的身高，擁有完美的「九頭身」比例，纖細的標準超模身材卻不是嚇人的病態骨感，而是精瘦健康的體態。貼文中坎達兒身上這套比基尼的布料極少，綠、黃、藍、紅等鮮豔色彩組成的圖騰花紋，充滿熱帶風情，在陽光下特別顯眼，讓她的腹肌、臀腿線條都一覽無遺，絲毫沒有一點贅肉讓人無可挑惕，大方秀出火辣的比基尼照讓粉絲們大呼受不了：「身材太狂了！」、「小麥膚色最讚。」、「真是我夢寐以求的身材，重新投胎了啦！」

大家可能都覺得身為搶手超模，收入如此可觀，每天穿戴上萬塊的名牌服裝，不用想也知道無法肖想坎達兒身上好看又時髦的比基尼，更別說為它照片連發。但是其實這件歐美熱帶風情性感比基尼是來自一個澳洲的泳裝品牌「Sommer Swim」，上身價位約落在89美金（約NT＄2660）、下身79美金（約NT＄2360）左右。

坎達兒的確經常穿著動輒500塊美金以上的泳裝，不過這次身上的比基尼價位非常適合小資女孩們入手，與在台灣非常受歡迎的Voda Swim價格差不了多少，設計感上則是多加一截，即使沒有超模身材不敢挑戰小塊布料的款式，Sommer Swim也還有眾多款型可挑選，且能全球運送，比基尼真的買幾套都不嫌多啊！

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