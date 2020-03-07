提分手最怕一時衝動！不想後悔，先思考這3個問題

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應該不少人都曾有過這種經驗，因為跟另一半吵架或跟姐妹們抱怨另一半，越講越生氣，結果一時衝動就提分手，但真的分手後後悔不已，卻來不及挽回了……不想提了分手才後悔，在真的提出前，先問問自己以下這3個問題，幫你釐清自己只是一時情緒影響，還是真心想分手。

1.當初為何會愛上他



先想想當初是因為什麼喜歡他的，如果還能很快就想到他讓你心動的地方，對他喜歡的感覺多過討厭生氣，那就代表你還沒有那麼想分手。若是心裡還在意對方，就會很容易想起兩人之間相處的場景和時光，無論是開心的或難過的，可能想完一遍後還會覺得對他的不滿、氣憤都變少了；但如果已經是怎麼想都是不愉快的回憶，負面的情緒，那就不要再壓抑下去了。

2.是不是因為一時生氣



人與人之間免不了溝通，再相愛的人也總會有意見分歧的時候，而不少情侶都習慣透過吵架作為溝通的方式，但一旦沒有好好溝通、達成共識，最後可能就導致提分手。所以當你在吵架中、吵架後冒出分手的念頭時，先試著冷靜下來好好想想自己是不是因為一時生氣，鬧脾氣。

如果你不是因為氣憤，是冷靜地做出想分手的決定，那當然沒關係；但如果你猶豫不決，又不時想起對方對你的好、兩人相處的點點滴滴，那最好先緩一緩，別一直想著分手，先等自己先冷靜下來再來思考這件事。

3.想像自己一個人生活的樣子



如果你覺得已經不開心到很想分開，那先試著想想看，分手後自己一個人生活的樣子，看自己會不會還有留戀？是否內心很捨不得？甚至無法想像自己離開對方生活，那你可能沒有自己想像中那麼堅強，現階段你可能還不適合分手。

通常下決心要分手的人，就算會有一段一個人傷心難過的時間，也不會輕易回頭復合或道歉求挽回，因為他們都先預設過自己將來一個人生活的模樣，而確定想分手後，就會努力面對自己決定的結果。

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