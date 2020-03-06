梅根穿「貝嫂」牌洋裝風光返英　挽哈利王子像走星光大道

▲哈利王子（右）與梅根自1月宣布淡出王室後，首度合體公開亮相。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳雅韻／綜合報導

英國哈利王子與妻子梅根馬可，於英國時間5日晚間一同出席在倫敦舉行的奮進基金獎（Endeavour Fund Awards）頒獎典禮，是兩人自1月拋出淡出皇室震撼彈後，首度合體亮相，也是他們將在3月底卸下王室高階成員身分前最後行程之一，梅根不畏10℃以下低溫，身穿「貝嫂」維多利亞貝克漢（Victoria Beckham）同名品牌的短袖藍色鉛筆裙裝登場，挽著撐傘的老公，有如走星光大道。

▲哈利王子（右）與梅根相視而笑，梅根穿Victoria Beckham藍色洋裝非常搶眼。（圖／達志影像／美聯社）

哈利王子夫婦因意圖以「皇室」字眼註冊商標牟利，以及未來住在加拿大的高規格維安費用等爭議引發輿論撻伐；此行兩人回英國執行告別王室前的公務，讓兒子亞契留在加拿大又挨批。不過當晚兩人公開亮相，滿臉笑意，梅根身穿約4萬元的Victoria Beckham合身剪裁洋裝、Manolo Blahnik高跟鞋，搭配Stella McCartney手拿包，被網友大讚，而哈利王子也以海軍藍西裝西裝呼應，夫妻倆神采飛揚。

▲造訪愛爾蘭的威廉王子（左）玩拋球逗樂老婆凱特。（圖／達志影像／美聯社）

哈利王子夫婦的風頭，完全蓋過在愛爾蘭出訪的威廉王子夫婦，但兩人不受影響繼續在愛爾蘭最後一天的行程，凱特貫徹此行的綠色主題，穿Suzannah波卡圓點綠色洋裝搭配軍綠色長大衣，見到老公難得在公眾玩拋球，被逗得哈哈大笑。預計9日兩對夫婦將在國協日慶典合體亮相。

▲身穿軍綠色大衣的凱特，親切與小朋友合影。（圖／達志影像／美聯社）

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