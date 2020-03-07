蔡依林側躺露逆天長腿！「豹紋＋網襪」超狂造型以為新專輯封面

▲蔡依林出鏡PUMA，超狂豹紋裝搭配網襪堪比新專輯封面 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安 ／台北報導

時尚天后蔡依林升格PUMA代言人，近日釋出最新形象照讓粉絲一飽眼福，畫面中呸姐穿著豹紋連帽外套搭配流蘇短褲，更以破尺度的性感網襪大展傲人長腿，連拍攝代言都宛如專輯封面，引發網友狂讚：「噴鼻血」。

蔡依林與PUMA最新形象照公開，此次主角為PUMA SELECT 與 Charlotte Olympia 的首發聯名單品，系列涵括鞋履、服飾、到各式配件單品，將 Charlotte 素來聞名的野性豹紋、魅惑蜘蛛網、與紅絲絨加入細節設計，呈現出具高級訂製感的街頭運動時尚，與呸姐形象再適合不過。

▲蔡依林豹紋連帽外套搭配流蘇短褲展現氣場 ，流蘇包NT$1,780。（圖／品牌提供）

蔡依林也順勢綁起俐落高馬尾，換上一身豹紋連帽外套搭配流蘇短褲展現氣場，而衣著中央的簡約Kitty Face圖案則致敬夢幻鞋履設計師 Charlotte Olympia的經典貓咪鞋，在霸氣中流露一絲可愛。視線向下移動，呸姐更直接換上性感網襪，以破尺度造型躺在後方紅色圓球上，不經意大秀傲人長腿，最後腳踩厚底老爹鞋 DEVA by CHARLOTTE，整體視覺相當修長。

▲蔡依林示範老爹鞋DEVA by CHARLOTTE，NT$3,980； 貓咪T恤，NT$1,480；連帽外套，NT$3,880。（圖／品牌提供）

換個姿勢，蔡依林單腳踩在圓球之上，手拎黑色豹紋流蘇包，中央更印製了品牌與蜘蛛網的聯名Logo相當獨特，呸姐採用高級厭世臉之姿詮釋單品，更讓粉絲狂讚：「噴鼻血」、「以為新專輯封面」、「豹紋太適合蔡依林」。

與此同時鬼塚虎Onitsuka Tiger將環保理念投入鞋履設計，FABRE CLASSIC推出二種材質的鞋面：可回收的杜邦紙以及表層塗上環保松樹脂的防潑水帆布，搭配橡膠鞋頭可避免雨水滲入鞋內，共有純白、元祖黃、奶白、鯖鯊藍等四色鞋面選擇，打造雨天時尚度。

▲鬼塚虎Onitsuka Tiger將環保理念投入鞋履設計，FABRE CLASSIC 低筒NT$ 3,580；中筒NT$ 3,980。（圖／品牌提供）



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